Sangli Jat Drowning Incident : शेततळ्यात बुडून मायलेकराचा मृत्यू जत तालुक्यात घटना, मृत कर्नाटकातील अकोळचे

Jat Taluka Farm Pond Accident : जत तालुक्यातील डफळापूर -कोकळे रस्त्यावरील जाई वगळ येथे शेततळ्यात बुडून मायलेकराचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. सुशीला विठाप्पा पडोळकर (वय ४७) व अनिल विठाप्पा पडोळकर (वय २५, दोघे रा. अकोळ, ता. निपाणी, जि. बेळगाव) अशी मृतांची नावे आहेत. बुधवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ही घटना घडली आहे..दरम्यान, अनिल पडोळकर याने धाडस दाखवत रामा परसू पडोळकर, लिंगम्मा लकाप्पा पडोळकर व लकाप्पा पडोळकर यांना सुरक्षित बाहेर काढले. मात्र, घाबरलेल्या अवस्थेत आईने मुलाला घट्ट मिठी मारल्याने दोघांचा मृत्यू झाला.पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, मूळचे बेळगाव जिल्ह्यातील अकोळचे रहिवाशी असलेले पडोळकर कुटुंबीय मेंढपाळाचा व्यवसाय करतात. काही दिवसांपूर्वी ते डफळापूर परिसरात मेंढ्यांचा कळप घेऊन दाखल झाले होते. बुधवारी दिलीप भोसले यांच्या शेतात ते आले होते. भोसले यांच्या शेततळ्यात पडोळकर कुटुंबीय पाणी काढण्यासाठी गेले होते. पाणी काढण्यासाठी त्यांनी साखळी पद्धतीचा अवलंब केला होता..मात्र, एकाचा तोल जाऊन हात सुटल्याने एका मागोमाग पाचही जण खोल शेततळ्यात पडले. या प्रसंगी अनिल पडोळकर याने धाडस दाखवत रामा परसू पडोळकर, लिंगम्मा लकाप्पा पडोळकर व लकाप्पा पडोळकर यांना सुरक्षित बाहेर काढले. आई सुशीला पडोळकर यांना वाचवण्यासाठी ते पुन्हा पाण्यात उतरले. त्या वेळी घाबरलेल्या अवस्थेत आईने मुलाला घट्ट मिठी मारल्याने दोघांचीही पाण्यातून बाहेर येताना दमछाक झाली..परिणामी श्वास गुदमरून आई सुशीला व मुलगा अनिल पडोळकर यांचा बुडून मृत्यू झाला. पोलिसपाटील बाळासाहेब शिंगाडे यांनी दूरध्वनीद्वारे जत पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून अनिल पडोळकर यांच्या धाडसाचेही सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.