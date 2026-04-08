पश्चिम महाराष्ट्र

MPSC Topper From Sangli: २२ व्या वर्षी दुहेरी यशाची झेप; स्पोर्ट्स कोट्यात राज्यात प्रथम येत ऐश्वर्या खांडेकरची एमपीएससीत चमक

ग्रामीण पार्श्वभूमी, मर्यादित साधनं आणि स्पोर्ट्स कोट्यातून राज्यात प्रथम क्रमांक; ऐश्वर्या खांडेकरची एमपीएससीत दुहेरी झेप तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरली
राज्यात पहिली: खेळाडू (स्पोर्ट्स) कोट्यातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत प्रथम क्रमांक.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : जिद्द, सातत्य आणि नियोजनबद्ध अभ्यासाच्या बळावर सांगली जिल्ह्यातील इरळी (ता. कवठे महांकाळ) येथील ऐश्वर्या वैशाली तात्यासो खांडेकर हिने अवघ्या २२ व्या वर्षी उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात तिने एकाच वर्षात कर सहायक अधिकारी आणि मंत्रालय महसूल सहायक अधिकारी या दोन पदांवर निवड मिळवली असून स्पोर्ट्स कोट्यातून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
sports
Revenue Department
mpsc
tax
MPSC candidates
tax department
India Sport Day
Revenue

