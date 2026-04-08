MPSC Topper From Sangli: २२ व्या वर्षी दुहेरी यशाची झेप; स्पोर्ट्स कोट्यात राज्यात प्रथम येत ऐश्वर्या खांडेकरची एमपीएससीत चमक

सांगली : जिद्द, सातत्य आणि नियोजनबद्ध अभ्यासाच्या बळावर सांगली जिल्ह्यातील इरळी (ता. कवठे महांकाळ) येथील ऐश्वर्या वैशाली तात्यासो खांडेकर हिने अवघ्या २२ व्या वर्षी उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात तिने एकाच वर्षात कर सहायक अधिकारी आणि मंत्रालय महसूल सहायक अधिकारी या दोन पदांवर निवड मिळवली असून स्पोर्ट्स कोट्यातून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे..ग्रामीण पार्श्वभूमीतून पुढे आलेल्या ऐश्वर्याचा शैक्षणिक प्रवास प्रेरणादायी आहे. तिचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळा, करोली टी येथे झाले, तर माध्यमिक शिक्षण शहीद सुरेश चव्हाण हायस्कूल, करोली टी येथे पूर्ण झाले..स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना ऐश्वर्याने इस्लामपूर येथील कर्मवीर स्पर्धा परीक्षा केंद्रात राहून अभ्यास केला. १५ एप्रिल २०२४ पासून सुरू झालेल्या तिच्या अभ्यासप्रवासात तिने मर्यादित अभ्याससाहित्य आणि सातत्यपूर्ण पुनरावृत्ती यावर भर दिला. "कमी स्रोत, पण परिपूर्ण अभ्यास" या तत्त्वावर काम करत तिने पहिल्याच प्रयत्नात दुहेरी यश मिळवले. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण दोन वर्षाच्या कालावधीत तिने एकदाही गावी न जाता पूर्ण लक्ष अभ्यासावर केंद्रित ठेवले..ऐश्वर्या ही सॉफ्टबॉल या खेळातील राज्यस्तरीय खेळाडू असून तिने अनेक वेळा राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. ज्या खेळामुळे तिला आज राज्यात प्रथम येण्याचा मान मिळाला, त्या खेळाची आवड निर्माण करून देण्याचे श्रेय श्री. जितेंद्र घाटगे सर यांना जाते..या यशामागे तिच्या कुटुंबाचा मोलाचा वाटा आहे. विशेषतः तिची आई सुवर्णा नारायण पाटोळे आणि नाना जितेंद्र नारायण पाटोळे यांचे एकच स्वप्न होते;" नात अधिकारी झाली पाहिजे." मात्र, दुर्दैवाने आज ते दोघेही तिच्या या यशाचे साक्षीदार नाहीत..यशाच्या या क्षणी ऐश्वर्या भावुक होत म्हणते,"कधी कधी यश मिळाल्यावर सुद्धा मन आनंदी नसतं… कारण ज्यांना ते दाखवायचं होतं, तेच सोबत नाहीयेत…".तिच्या या यशामुळे इरळी गावासह संपूर्ण सांगली जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण असून सर्व स्तरांतून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. तिची ही कहाणी केवळ यशाची नाही, तर संघर्ष, जिद्द आणि स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी गाथा ठरत आहे.