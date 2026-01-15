Mumbai–Bengaluru : ‘सांगलीचा थांबा का रद्द?’ दुरांतो एक्स्प्रेसविरोधात प्रवाशांचा संताप, रेल्वे रोखण्याचा इशारा

सांगली : मुंबई-बंगळुरू एक्स्प्रेस सुरू होण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. कारण, या रेल्वेचा सांगली थांबा रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही गाडी पहिल्याच दिवशी सांगली स्थानकावर रोखण्याचा इशारा नागरिक जागृती मंचद्वारे देण्यात आला आहे. .सांगली जिल्ह्याचे नाव रेल्वे नकाशावरून नामशेष करण्याचे कारस्थान केले जात आहे का?असा सवाल करण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की सांगलीत हळद, गूळ, बेदाणा उद्योग मोठा आहे. हे जिल्ह्याचे ठिकाण आहे. लोकसंख्या जास्त आहे. .Bullet Train: मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला RPF कवच मिळणार! 'या' स्थानकांवर स्टेशन उभारणार; प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी योजना.असे असताना सांगली रेल्वे स्था नकाबबाबत सतत दुजाभाव केला जातोय. सांगलीत वैद्यकीय क्षेत्राचा विस्तार मोठा आहे, व्यापार मोठा आहे, येथून मुंबई आणि बंगळुरूला जाणाऱ्यांची संख्यादेखील जास्त आहे. .दरवर्षी सांगली रेल्वे स्थानकावरून सुमारे २१ लाख प्रवासी प्रवास करतात. चार वंदे भारत सेमी बुलेट ट्रेन सांगली रेल्वे स्टेशनवर थांबतात. पुण्यानंतर या वंदे भारत गाड्यांमध्ये सर्वाधिक प्रवासी रोज सांगली रेल्वे स्टेशनवरून प्रवास करतात..Mumbai Metro News: मुंबई मेट्रो सेवा विस्कळीत! दोन मार्गिकांवर तांत्रिक बिघाड; प्रवाशांचा खोळंबा.सांगलीकर प्रवासी वातानुकूलीत गाडीला पसंती देतात. दुरांतो पूर्णपणे एसी गाडी आहे. सांगली स्थानकावर अनेक प्रवासी या गाडीला मिळाले असते. बंगळूरू-सांगली-पुणे रेल्वे मार्गावर दुरांतो, तेजस, राजधानी, शताब्दी, तेजस, स्लीपर वंदे भारत सारख्या वेगवान गाड्या सुरू होणार आहेत. या सर्वांना सांगलीच्या अति महत्वपूर्ण स्टेशनवर थांबा दिलाच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका आहे..जर रेल्वेच्या अंतिम नोटिफिकेशनमध्ये सांगली स्टेशनचा थांबा न दिल्यास सांगलीतील लोक रस्त्यावर उतरतील. हा केवळ रेल्वे प्रवाशांचा विषय नाही तर दळणवळणाच्या नकशावरून सांगलीला बाजूला करण्याच्या षडयंत्राचा विषय आहे. त्याला लोक त्याच ताकदीने उत्तर देतील, असा इशारा मंचच्या अध्यक्ष सतिश साखळकर यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.