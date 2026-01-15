पश्चिम महाराष्ट्र

Mumbai–Bengaluru : ‘सांगलीचा थांबा का रद्द?’ दुरांतो एक्स्प्रेसविरोधात प्रवाशांचा संताप, रेल्वे रोखण्याचा इशारा

Stop Controversy in Sangli : दरवर्षी सुमारे २१ लाख प्रवासी सांगली स्थानकावरून प्रवास करतात, तसेच वंदे भारतसारख्या एसी गाड्यांना मोठा प्रतिसाद असतानाही दुरांतोचा थांबा नाकारणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप होत आहे.
Passengers protest against the exclusion of Sangli stop from the Mumbai–Bengaluru Duronto Express.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : मुंबई-बंगळुरू एक्स्प्रेस सुरू होण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. कारण, या रेल्वेचा सांगली थांबा रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही गाडी पहिल्याच दिवशी सांगली स्थानकावर रोखण्याचा इशारा नागरिक जागृती मंचद्वारे देण्यात आला आहे.

