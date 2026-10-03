Mumbai Bengaluru Special Train : प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दसरा, दिवाळी आणि छठ पूजेनिमित्त मध्य रेल्वेची विशेष गाडी जाहीर; पाहा वेळापत्रक

मिरज : आगामी दसरा, दीपावली आणि छठ पूजेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रवाशांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने मुंबई-बंगळूर दरम्यान मिरजमार्गे साप्ताहिक वातानुकूलित विशेष रेल्वे गाडी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई ते एसएमव्ही बंगळूर आणि परतीच्या मार्गावर या विशेष गाडीच्या एकूण १४ फेऱ्या होणार (Mumbai Bengaluru AC special train Dussehra Diwali 2026) आहेत. त्यामुळे मुंबई, पुणे, सातारा, कऱ्हाड, सांगली, मिरजेसह पश्चिम महाराष्ट्रातील, तसेच कर्नाटकातील प्रवाशांना सणासुदीच्या काळात अतिरिक्त रेल्वे सुविधा उपलब्ध होणार आहे..गाडी क्रमांक ०१०१३ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-एसएमव्ही बंगळूर विशेष प्रत्येक १० ऑक्टोबर ते २१ नोव्हेंबर या कालावधीत रात्री १२.३५ वाजता मुंबईहून सुटेल. ही गाडी त्याच दिवशी रात्री ११.५५ वाजता एसएमव्ही बंगळूर येथे पोहोचेल. या दिशेने सात फेऱ्या होणार आहेत. परतीच्या प्रवासात गाडी क्रमांक ०१०१४ एसएमव्ही बंगळूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष प्रत्येक रविवारी ११ ऑक्टोबर ते २२ नोव्हेंबर या कालावधीत पहाटे ४.३० वाजता बंगळूरहून सुटेल. ही गाडी दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४.०५ वाजता मुंबईत पोहोचेल. या दिशेनेही सात फेऱ्या होणार आहेत..मिरजसह महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबेविशेष वातानुकूलित गाडीला दादर, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, लोणंद, सातारा, कऱ्हाड, सांगली, मिरज, कुडची, रायबाग, घटप्रभा, बेळगाव, लोंढा, धारवाड, हुबळी, हावेरी, राणेबेन्नूर, हरिहर, दावणगेरे, बिरूर, अरसीकेरे आणि तुमकुरू येथे थांबे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील विविध शहरांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना या सेवेचा लाभ घेता येणार आहे..Maharashtra TET Exemption : शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी 'टीईटी' आवश्यकच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या.२१ वातानुकूलित डबेया विशेष गाडीला दोन एसी-२ टियर, १८ एसी-३ टियर आणि एक जनरेटर व्हॅन अशी डब्यांची रचना राहणार आहे. सणासुदीच्या काळात नियमित गाड्यांवरील वाढता प्रवासी भार लक्षात घेता या अतिरिक्त सेवेमुळे वातानुकूलित प्रवासासाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे. मिरज मार्गे मुंबई-बंगळूर दरम्यान विशेष गाडी सुरू करण्याच्या निर्णयाचे प्रवासी संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे..सणासुदीच्या काळातील गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर या सेवेचा प्रवाशांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मध्य रेल्वे मुंबई प्रादेशिक सल्लागार समितीचे सदस्य किशोर भोरावत, रेल्वे प्रवासी संस्था मिरज जंक्शनचे कार्याध्यक्ष संदीप शिंदे, उपाध्यक्ष राजेंद्र पाटील, तसेच रेल्वे कृती समितीचे सुकुमार पाटील यांनी केले आहे..Manmad Indore Railway Project : मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी 4,930 कोटींची निविदा; महू-ग्यासपूरखेडी 72.66 किलोमीटर मार्ग; 48 महिन्यांची कामासाठी मुदत.सणासुदीच्या प्रवासाला अतिरिक्त पर्यायदसरा, दीपावली आणि छठ पूजेच्या काळात मुंबई, पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकदरम्यान प्रवाशांची मोठी गर्दी होत असते. या पार्श्वभूमीवर मिरज मार्गे सुरू होणाऱ्या विशेष गाडीमुळे नियमित गाड्यांवरील प्रवासी भार कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः मिरज, सांगली, कऱ्हाड, सातारा परिसरातील प्रवाशांना मुंबई आणि बंगळूरला वातानुकूलित प्रवासासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.