पश्चिम महाराष्ट्र

Mumbai Bengaluru Special Train : प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दसरा, दिवाळी आणि छठ पूजेनिमित्त मध्य रेल्वेची विशेष गाडी जाहीर; पाहा वेळापत्रक

Mumbai–Bengaluru Special Train Schedule : दसरा, दिवाळी आणि छठ पूजेच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वे मुंबई-बंगळूरदरम्यान मिरजमार्गे वातानुकूलित विशेष गाडी चालवणार आहे. दोन्ही दिशांना सात-सात फेऱ्यांमुळे प्रवाशांना अतिरिक्त रेल्वे सुविधा मिळणार आहे.
Mumbai Bengaluru Special Train

Mumbai Bengaluru Special Train

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मिरज : आगामी दसरा, दीपावली आणि छठ पूजेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रवाशांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने मुंबई-बंगळूर दरम्यान मिरजमार्गे साप्ताहिक वातानुकूलित विशेष रेल्वे गाडी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई ते एसएमव्ही बंगळूर आणि परतीच्या मार्गावर या विशेष गाडीच्या एकूण १४ फेऱ्या होणार (Mumbai Bengaluru AC special train Dussehra Diwali 2026) आहेत. त्यामुळे मुंबई, पुणे, सातारा, कऱ्हाड, सांगली, मिरजेसह पश्चिम महाराष्ट्रातील, तसेच कर्नाटकातील प्रवाशांना सणासुदीच्या काळात अतिरिक्त रेल्वे सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

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