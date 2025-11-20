पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: नाराजांसह बंडाची तयारी करणाऱ्यांची मनधरणी सुरु; ‘पॅचअप’साठी बैठकांचे सत्र; अनेक नाराजांकडून पक्षांतराची घोषणा

Rising Rebellion: नगराध्यक्ष-नगरसेवकपदाची उमेदवारी डावलल्याने सर्वच पक्षांतील अनेक उमेदवार नाराज आहेत. एबी फॉर्म नसल्याने त्यांचे अर्ज बाद झाले,
