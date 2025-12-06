पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Muncipl Corporation : मतदार याद्यांतील अभूतपूर्व गोंधळ; सहा हजार हरकतींनी महापालिका निवडणुकीवर निर्माण केली धोक्याची छाया

Voter List Errors : चुकीच्या प्रभागात नावे, दुबार मतदार, पत्ते गायब आणि सहा हजारांवर हरकती अशा गोंधळात महापालिका निवडणूक पार पडण्याची शक्यता; प्रशासन आणि बीएलओंवर अभूतपूर्व ताण
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील वाढत्या त्रुटींवर राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिकांना दुरुस्तीबाबत विविध उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र सुमारे साडेपाच हजारांवर हरकती दाखल झाल्या आहेत.

