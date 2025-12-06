Sangli Muncipl Corporation : मतदार याद्यांतील अभूतपूर्व गोंधळ; सहा हजार हरकतींनी महापालिका निवडणुकीवर निर्माण केली धोक्याची छाया

सांगली : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील वाढत्या त्रुटींवर राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिकांना दुरुस्तीबाबत विविध उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र सुमारे साडेपाच हजारांवर हरकती दाखल झाल्या आहेत. .प्रत्येक प्रभागात किमान दोन ते अडीच हजार मतदार अनोळखी आहेत. दुबार मतदार आणि रहिवास एकीकडे आणि नोंद एकीकडे अशा शेकडोंनी तक्रारी आहेत. त्याचे निराकरण येत्या १० डिसेंबरपर्यंत अशक्य आहे. त्यामुळे या गोंधळासहच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. .मतदार यादीतील गोंधळ दूर करा.राज्यभरातूनच मतदार याद्यांमधील गोंधळाबाबत तक्रारी आहेत. प्रारूप मतदार यादीत नावे मोठ्या प्रमाणावर चुकीच्या प्रभागात, दुबार आणि लेखनिक चुका आढळल्यानंतर आयोगाने महापालिकांना तातडीचे आणि कडक आदेश जारी केले आहेत..प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही त्रुटी असल्याचे समोर आल्यानंतर आयोगाने स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाने आलेल्या तक्रारींचे निराकरण करावे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन खातरजमा करावी, योग्य प्रभागात नावे दाखल करावीत, असे आदेश आयोगाने महापालिकांना पत्र लिहून दिले आहेत..अंतिम मतदार यादी पूर्णतः अचूक, त्रुटीरहित आणि पारदर्शक असावी, असा स्पष्ट आदेश आयोगाचे उपसचिव सुरेश काकाणी यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. हरकतींची त्याच दिवशी किंवा पुढील दिवशी छाननी करून निपटारा करावा. .Sangli News : थकीत घरपट्टीधारकांना मनपाचा मोठा दणका! एकाच दिवशी १६ लाखांची वसुली, दोन मालमत्ता सील.आपले नाव योग्य प्रभागात आहे का, हे मतदारांना सहज तपासता यावे, यासाठी महापालिकांनी स्वतःच्या वेबसाइटवर shttp://mahasecvoterlist.in या संकेतस्थळावरील ‘Search name in voters list’ ही लिंक अनिवार्यपणे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिलेत. .निवडणूक आयोगाने २९ ऑक्टोबरला दिलेल्या सूचनांनुसार दुबार नावे मतदान केंद्रनिहाय यादी जाहीर होण्यापूर्वीच वगळणे बंधनकारक आहे. मतदान केंद्रनिहाय यादी प्रकाशित करताना दुबार नावे दिसणे गरजेचे असल्याने त्याचे सर्व काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. .ज्या नागरिकांना ऑनलाइन नाव शोधणे शक्य नसते, त्यांच्यासाठी मुख्यालय व प्रभाग कार्यालयांत मतदार सहाय्यता केंद्र सुरू करणे, दुबार नाव असणाऱ्यांसाठी अर्ज भरून देण्याची सुविधा, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणे या सेवा अनिवार्यपणे सुरू करण्यास सांगितले आहे. .महापालिका प्रशासनाकडून राज्य निवडणूक आयोगाने ‘स्पायडरमॅन’सारख्या कामाची अपेक्षा केली आहे. सहा हजार हरकतींमधील हजारो मतदारांचे पत्ते शोधून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान ‘बीएलओं’समोर आहे. .एवढ्या कमी वेळात हे काम कसे होणार? दुबार नाव असेल तर त्यांच्याकडून हमीपत्र घेऊन एकच नाव ठेवायचे आहे. हे सारे कसे आणि कधी होणार? मुळात विधानसभेचीच मतदार यादी कायम राहणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने आधीच जाहीर केले असल्याने अनोळखी मतदारांची नावे कायम राहणार आहेत. हा गोंधळ आता प्रशासनाच्या हाताबाहेर गेला आहे..-सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच मतदार याद्यांबाबत इतिहासात कधीही एवढा मोठा गोंधळ नव्हता. निवडणूक यंत्रणा खिळखिळी झाली आहे. जाणीवपूर्वक केलेला हा गोंधळ आहे. विद्यमान यादीत ३० हजार दुबार नावे आहेत. .२५ हजारांवर मतदारांच्या घरांना क्रमांकच नाहीत. एकाच घरातील व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रभागात विखुरल्या आहेत. हा दोष प्रशासनाचा असून तो निस्तरण्यासाठी आता पुन्हा नव्याने मतदार याद्या तयार करण्यात याव्यात, अन्यथा आम्ही कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार आहोत.-वि. द. बर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.