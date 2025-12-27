Sangli Election : महापालिका निवडणुकीत हलगर्जीपणाला थारा नाही; कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाईचा सत्यम गांधींचा इशारा

सांगली : ‘‘महापालिका निवडणुकीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी प्रशासन पूर्ण सहकार्य करेल. निवडणूक कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल,’’ असा इशारा आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सत्यम गांधी यांनी दिला..निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, अचूक व विश्वासार्ह पद्धतीने पार पाडण्यासाठी मतदान केंद्राध्यक्ष आणि मतदान अधिकाऱ्यांचे दोन दिवसीय प्रत्यक्ष ईव्हीएम हाताळणी प्रशिक्षण शांतिनिकेतन लोकविद्यापीठात झाले. त्यावेळी ते बोलत होते..Sangli Muncipal : महापालिका निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी; चारशे कर्मचाऱ्यांना ईव्हीएम प्रशिक्षण.श्री. गांधी म्हणाले, ‘‘प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य व आत्मविश्वास हीच निवडणूक प्रक्रियेची खरी ताकद आहे. ईव्हीएम हाताळणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी हे दोन दिवसांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.’’.यावेळी मतदान प्रक्रियेशी संबंधित सर्व बाबींचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात आले. यामध्ये ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट यंत्रणा जोडणी, सीलिंग प्रक्रिया, मॉक पोल, प्रत्यक्ष मतदानाची कार्यपद्धती तसेच निकाल पडताळणी यांचा समावेश होता. यासोबतच पीपीटीद्वारे तांत्रिक सत्रांचे आयोजन करण्यात आले..Code of Conduct : आचारसंहितेबाबत आयुक्तांचा इशारा; उल्लंघन केल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश.मास्टर ट्रेनर दीपक डेसले यांनी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या प्रत्येक टप्प्याचे प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन केले. मतदानाच्या दिवशी उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य तांत्रिक अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजना याबाबत कर्मचाऱ्यांना सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात आले..प्रशिक्षण अधिक परिणामकारक व्हावे, यासाठी कर्मचाऱ्यांची पदनिहाय व टेबलनिहाय विभागणी केली होती. केंद्राध्यक्षांसाठी मतदान केंद्राचे संपूर्ण नियंत्रण व ईव्हीएम व्यवस्थापन, मतदान अधिकारी क्रमांक एक साठी मतदार ओळख व मतदार यादी प्रक्रिया, तर मतदान अधिकारी क्रमांक दोन व तीन साठी शाई लावणे, नोंदवही हाताळणी व तांत्रिक सहाय्य याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शन देण्यात आले..प्रशिक्षण सत्रास अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त (निवडणूक) अश्विनी पाटील आदी उपस्थित होते. मनुष्यबळ व्यवस्थापन नोडल अधिकारी विनायक शिंदे आणि त्यांच्या टीमने व्यवस्थापन केले. .ईव्हीएम व्यवस्थापन नोडल अधिकारी अमर चव्हाण यांनी ईव्हीएम यंत्रणेची उपलब्धता, मांडणी व तांत्रिक व्यवस्था सुरळीतपणे पार पाडली. आयटी व्यवस्थापन नोडल अधिकारी नकुल जकाते यांनी पीपीटी, स्क्रीन व साउंड सिस्टिमसह तांत्रिक सादरीकरणाचे नियोजन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.