पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : महापालिका निवडणुकीत हलगर्जीपणाला थारा नाही; कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाईचा सत्यम गांधींचा इशारा

Strict Action Warning : महापालिका निवडणूक पारदर्शक व अचूक होण्यासाठी हलगर्जीपणावर कडक कारवाईचा इशारा आयुक्त सत्यम गांधी यांनी दिला
Strict Action Warning

Strict Action Warning

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : ‘‘महापालिका निवडणुकीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी प्रशासन पूर्ण सहकार्य करेल. निवडणूक कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल,’’ असा इशारा आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सत्यम गांधी यांनी दिला.

