Sangli Atrocity Case: संगीतकार पलाश मुच्छलवर सांगलीत ॲट्रॉसिटीखाली गुन्हा; २५ लाखांच्या व्यवहारातून जातिवाचक शिवीगाळ प्रकरण

सांगली : भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधना हिच्याशी विवाह मोडल्यानंतर चर्चेत आलेला संगीतकार, गीतकार पलाश मुच्छल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आज त्याच्याविरोधात विज्ञान प्रकाश माने (वय ३४, शास्त्रीनगर, सांगली) यांनी जातिवाचक शिवीगाळ केल्याची फिर्याद शहर पोलिस ठाण्यात दिली. पोलिसांनी मुच्छल विरोधात 'ॲट्रॉसिटी'च्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला. हा प्रकार २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घडला होता..गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सांगलीत क्रिकेटपटू स्मृती मानधना व संगीतकार पलाश मुच्छल यांचा विवाह सोहळा होता. पण तो काही कारणांनी रद्द झाला. हा विवाह मोडल्यानंतर पलाश चर्चेत आला होता. विज्ञान माने यांनी जानेवारी महिन्यात पलाशविरोधात फसवणुकीची तक्रार पोलिस अधीक्षकांकडे केली होती. आता पुन्हा माने यांनी त्यांच्याविरोधात जातिवाचक शिविगाळ केल्याची तक्रार केली आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, पलाश मुच्छल यांनी २०२५ मध्ये फिर्यादी विज्ञान माने यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यांच्याकडून मुच्छल याने चित्रपट निर्मितीसाठी २५ लाख रुपये घेतले होते. २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सांगली ते आष्टा रस्त्यावरील टोल नाका परिसरात माने यांनी मुच्छल यांच्याकडे दिलेल्या २५ लाखांची मागणी केली. त्यावेळी मुच्छल यांनी माने यांना जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या तक्रारीनंतर शहर पोलिसांनी पलाशविरोधात अनुसूचित जाती व जमाती अधिनियम २०१२ चे कलम ३ (१), भारतीय न्याय संहिता कलम ३५१ (२), ३५२ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. उपाधीक्षक संदीप भागवत तपास करत आहेत.