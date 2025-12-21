पश्चिम महाराष्ट्र

Nagar Panchayat News Sangli : हाय व्होल्टेज ड्रामा झालेल्या सांगली जिल्ह्यातील आष्टा नगरपरिषदेत कोणाची आली सत्ता, जयंत पाटील गेमचेंजर

Maharashtra Nagar Palika Result 2025: आष्टा नगरपरिषद निवडणुकीत आमदार जयंत पाटील व दिवंगत आमदार विलासराव शिंदे यांच्या आष्टा शहर विकास आघाडीने सत्ता अबाधित ठेवली.
Ashta Nagar Parishad: Jayant Patil Alliance Sweeps Polls

Sandeep Shirguppe
Sangli Politics : सांगली जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या आष्टा नगरपरिषदेत आमदार जयंत पाटील व दिवंगत आमदार विलासराव शिंदे यांच्या आष्टा शहर विकास आघाडीने सत्ता अबाधित ठेवत. नगराध्यक्षपदासहित २४ पैकी २३ जागावर एकतर्फी विजय मिळवला आहे. नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विलासराव शिंदे यांचे चिरंजीव विशाल शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांचे निकटवर्तीय प्रवीण माने यांचा पराभव केला आहे.

