Nagar Panchayat News Sangli : हाय व्होल्टेज ड्रामा झालेल्या सांगली जिल्ह्यातील आष्टा नगरपरिषदेत कोणाची आली सत्ता, जयंत पाटील गेमचेंजर

Sangli Politics : सांगली जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या आष्टा नगरपरिषदेत आमदार जयंत पाटील व दिवंगत आमदार विलासराव शिंदे यांच्या आष्टा शहर विकास आघाडीने सत्ता अबाधित ठेवत. नगराध्यक्षपदासहित २४ पैकी २३ जागावर एकतर्फी विजय मिळवला आहे. नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विलासराव शिंदे यांचे चिरंजीव विशाल शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांचे निकटवर्तीय प्रवीण माने यांचा पराभव केला आहे..आमदार जयंत पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक वैभव शिंदे यांच्या आष्टा शहर विकास आघाडीसमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांनी नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार प्रवीण माने यांच्या तगडे आवाहन उभे केले होते. पण आष्टा शहरातील जनतेने पुन्हा एकदा सत्ताधारी शहर विकास आघाडीवर विश्वास दाखवला आहे. विरोधी अजित पवार राष्ट्रवादीचे एकमेव संजय सावंत विजयी झाले आहेत..ईश्वरपुरातही सत्तांतर...पश्चिम महाराष्ट्रात चर्चेची ठरलेली व जयंत पाटील यांच्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची असलेलया होम पिचवरील उरूण ईश्वरपूर नगरपालिका निवडणुकीत भाजपा मित्रपक्षांचा दारूण पराभव झाला. जयंत पाटील यांचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आनंदराव मालगुंडे साडेसात हजार मतांनी विजयी झाले. तर नगरसेवकांच्या ३० पैकी २३ जागा मिळवत निर्विवाद वर्चस्व प्राप्त केले..गेल्या वेळच्या नगरपालिका निवडणुकीतील विजयाने हुरळून गेलेल्या जयंत पाटील विरोधकांना यामुळे मोठा दणका बसला आहे. तर पालकमंत्री चंद्रकांतदादा व देवेंद्र फडणवीस यांनी सभा घेत प्रचाराची रणधुमाळी उठवूनही भाजपा मित्रपक्षांचा उमेदवारांना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. गेलेली सत्ता परत मिळवत जयंत पाटील यांनी आपली ताकद दाखवून दिली..Atpadi Nagaradhyaksh Result: आटपाडीत शिवसेनेचे सर्वाधिक नगरसेवक, पण नगराध्यक्षपद भाजपकडे; पडळकरांचा दे धक्का.वास्तविक निवडणूक घोषित झाल्यापासून जयंत पाटील यांनी स्वतः फिल्डवर उतरून तोडीस तोड उमेदवार देत निवडणूक उभी केली होती. तर त्यांचे पारंपारिक विरोधक राज्यात व केंद्रात असलेल्या सत्तेच्या झुलामुळे अति आत्मविश्वासात वावरत होते. त्यांना जयंत पाटील यांची रणनीती लक्षात न आल्याने त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले..