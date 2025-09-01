पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Accident:'राष्ट्रीय नेमबाज शरयु मोरे हिचे अपघाती निधन'; बारामती येथील अपघातात गंभीर जखमी

Shock to Sports World: नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या ६७ व्या राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत शरयु आणि तिचा भाऊ आदित्य या दोघांनाही निष्णात (रिनाऊन्‌ड शूटर) होण्याचा बहुमान मिळवला होता. या स्पर्धेत देशभरातून हजारांवर खेळाडू पात्र ठरले होते.
National shooter Sharayu More, who tragically lost her life in a Baramati accident.
National shooter Sharayu More, who tragically lost her life in a Baramati accident.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली: राष्ट्रीय नेमबाज, रिनाऊन्‌ड शूटर शरयु संजय मोरे (वय २२) हिचे बारामती येथे अपघाती निधन झाले. सांगली शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संजय मोरे यांच्या यांची ती कन्या होत. सातारा जिल्ह्यातील सासुर्वे या मूळ गावी तिच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Sangli
Baramati
pune
accident
death
district
accident death
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com