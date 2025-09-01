Sangli Accident:'राष्ट्रीय नेमबाज शरयु मोरे हिचे अपघाती निधन'; बारामती येथील अपघातात गंभीर जखमी

सांगली: राष्ट्रीय नेमबाज, रिनाऊन्ड शूटर शरयु संजय मोरे (वय २२) हिचे बारामती येथे अपघाती निधन झाले. सांगली शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संजय मोरे यांच्या यांची ती कन्या होत. सातारा जिल्ह्यातील सासुर्वे या मूळ गावी तिच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .शरयु हिने ‘नीट’ परीक्षेत सर्वोत्तम गुण मिळवून बारामती येथे ती ‘एमबीबीएस’च्या दुसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत होती. काल दुचाकीचा अपघात झाला. त्यात ती गंभीर जखमी झाली होती. उपचार सुरू असताना तिची प्राणज्योत मालावली.नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या ६७ व्या राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत शरयु आणि तिचा भाऊ आदित्य या दोघांनाही निष्णात (रिनाऊन्ड शूटर) होण्याचा बहुमान मिळवला होता. या स्पर्धेत देशभरातून हजारांवर खेळाडू पात्र ठरले होते. खडतर समजल्या जाणाऱ्या १२ बोअर शॉटगन-ट्रॅप या क्रीडा प्रकारात शरयु हिने देदीप्यमान यश मिळविले. विजेतेपद मिळवून निष्णात नेमबाज होण्याचा बहुमान मिळवणारी ती पश्चिम महाराष्ट्रीतील पहिली नेमबाज ठरली. याआधी तिने राज्य, विभागीय आणि राष्ट्रीय स्पर्धेत पाच सुवर्ण, एक रौप्य, तर दोन कांस्य पदकांची कमाई केली आहे..केवळ २२ व्या वर्षी राष्ट्रीय पातळीवर नाव गाजवणारी शरयु, तिच्या मेहनतीने, जिद्दीने आणि यशस्वी कामगिरीने सांगलीसह सातारा जिल्ह्याचे नाव देशभरात पोहोचवले होते. तिच्या आकस्मिक निधनाने मोरे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. पोलिस दलातही या घटनेने हळहळ व्यक्त केली जात असून, शरयुच्या रुपाने एक तेजस्वी तारा गमावल्याची भावना पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.