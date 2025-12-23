पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : हलगीच्या कडकडाटात राष्ट्रवादी अजितदादा गटाचे शक्तिप्रदर्शन; सांगली–कुपवाडमध्ये १५० हून अधिक इच्छुक रिंगणात

NCP Ajit Pawar Group Interviews : सांगली–कुपवाडमध्ये राष्ट्रवादी अजितदादा गटाच्या मुलाखतींना अभूतपूर्व प्रतिसाद; १५० हून अधिक इच्छुक रांगेत, हलगी, रॅली आणि ध्वजांच्या गजरात उमेदवारीसाठी शक्तिप्रदर्शन; पक्ष कार्यालय गजबजले
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सांगली व कुपवाडच्या प्रभागातील इच्छुकांच्या आज मुलाखती झाल्या. बाजार समितीसमोरील पक्ष कार्यालयात झालेल्या या मुलाखतीसाठी इच्छुकांच्या समर्थक, कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती.

