Sangli Election : हलगीच्या कडकडाटात राष्ट्रवादी अजितदादा गटाचे शक्तिप्रदर्शन; सांगली–कुपवाडमध्ये १५० हून अधिक इच्छुक रिंगणात

सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सांगली व कुपवाडच्या प्रभागातील इच्छुकांच्या आज मुलाखती झाल्या. बाजार समितीसमोरील पक्ष कार्यालयात झालेल्या या मुलाखतीसाठी इच्छुकांच्या समर्थक, कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. .इच्छुकांनी उमेदवारी मागणीसाठी शक्तिप्रदर्शनही केले. हलगीच्या कडकडाटात, पक्षाचे ध्वज घेऊन दुचाकी, रिक्षा, चारचाकीतून कार्यकर्ते कार्यालयासमोर जमा होत होते. सांगली, कुपवाडमधून १६० इच्छुक मुलाखती देणार आहेत. सायंकाळपर्यंत १३० हून अधिक इच्छुकांच्या मुलाखती पूर्ण झाल्या होत्या..Sangli Election : ५२९ इच्छुक, ७८ जागा आणि महायुतीचा तिढा; सांगली भाजपसमोर मोठी कसोटी.पक्षाचे शहर-जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे, माजी महापौर किशोर जामदार, माजी नगरसेवक विष्णू माने, आकाश माने, तोहिद शेख आदींनी मुलाखती घेतल्या. पक्ष निरीक्षक म्हणून महाराष्ट्र प्रदेशचे युवक उपाध्यक्ष उत्कर्ष खाडे उपस्थित होते. .इच्छुकांनी त्यांच्या प्रभागात केलेले सामाजिक काम, भविष्यातील नगरसेवक म्हणून काय करू शकाल, यासह विविध प्रश्न विचारले जात होते. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पार्टीच्या मुलाखतीसाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक गर्दी झाल्याचे सांगण्यात आले. .Ichalkaranji Election : महापालिका निवडणूक जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग; भाजप-मविआकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू.मिरजेतील इच्छुकांच्या मुलाखती उद्या ( ता. २३) मिरजेतील मिरज दुय्यम बाजार समिती आवारातील दामिनी हॉटेल येथे होणार आहेत. महायुती म्हणून की राष्ट्रवादी अजित पवार गट स्वतंत्र लढणार, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. .पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष श्री. जगदाळे यांनी ३० जागा मिळाल्या नाहीत तर स्वतंत्र लढू, या इशाऱ्यानंतर भाजपकडून चर्चेसाठी निमंत्रण मिळाले. पक्षाचे नेते अजित पवार यांचा दौरा आणि त्यानंतर आता दोन दिवस मुलाखती असल्यामुळे चर्चाच झालेली नाही. भाजपचे मकरंद देशपांडे, शेखर इनामदार, श्री. जगदाळे यांच्या संपर्कात आहेत. महायुती की महाविकास आघाडी..?.महायुती होणार की स्वतंत्र लढणार, याचा फैसला अद्याप झालेला नाही. राष्ट्रवादीचे पहिले प्राधान्य महायुती असेल, असे सांगण्यात येत असले तरी त्यांची महाविकास आघाडीतील नेत्यांशीही चर्चा सुरू आहे. महायुती की महाआघाडी, याचा फैसला चार दिवसांत अपेक्षित आहे......या प्रमुखांनी दिल्या मुलाखतीविष्णू माने, दिग्विजय सूर्यवंशी, बीरेंद्र थोरात, वसीम नायकवडी, सूरज शिंगे, अशोक मासाळे, आशितोष धोत्रे, दादासाहेब कोळेकर, बिस्मिला अजीज शेख, अलका शेळके, ज्ञानेश पाटील, सुवर्णा पाटील, आनंद परांजपे, गणेश चौधरी, मुन्ना कुरणे, शेहनाज शेख, राणी मोरे या प्रमुखांचा समावेश आहे.