Sangli Politics : ‘दशसूत्री’च्या माध्यमातून ईश्वरपूरला आधुनिक, स्वच्छ आणि नियोजनबद्ध शहर बनवण्याचा राष्ट्रवादीचा संकल्प!

Development Plan for Ishwarpur : शहर विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्षाची पाच वर्षाच्या कामाची ‘दशसूत्री’ घेऊन मतदारांपुढे जात आहे. हा आमचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी दिलेला शब्द आम्ही जनतेपर्यंत पोहचवण्यात यशस्वी झालो आहो
सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर: शहर विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्षाची पाच वर्षाच्या कामाची ‘दशसूत्री’ घेऊन मतदारांपुढे जात आहे. हा आमचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी दिलेला शब्द आम्ही जनतेपर्यंत पोहचवण्यात यशस्वी झालो आहोत असे पक्षाचे शहराध्यक्ष शहाजी पाटील, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आनंदराव मलगुंडे यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

