Sangli Politics : ‘दशसूत्री’च्या माध्यमातून ईश्वरपूरला आधुनिक, स्वच्छ आणि नियोजनबद्ध शहर बनवण्याचा राष्ट्रवादीचा संकल्प!

ईश्वरपूर: शहर विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्षाची पाच वर्षाच्या कामाची 'दशसूत्री' घेऊन मतदारांपुढे जात आहे. हा आमचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी दिलेला शब्द आम्ही जनतेपर्यंत पोहचवण्यात यशस्वी झालो आहोत असे पक्षाचे शहराध्यक्ष शहाजी पाटील, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आनंदराव मलगुंडे यांनी 'सकाळ'ला सांगितले..ते म्हणाले,'' नेते जयंत पाटील यांनी विकासाची दशसूत्री मांडली आहे. त्यात शहराच्या मूलभूत प्रश्नांपासून ते आधुनिक सुविधांपर्यंत सर्व बाबींचा समतोल आहे. पाणीपुरवठा, चांगले रस्ते, उच्च दर्जाचे कचरा व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा, आरोग्य सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उद्योगांना चालना, कौशल्यविकास, सांस्कृतिक वारसा जपणे आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन- या दहा प्रमुख मुद्द्यांच्या आधारे कामाचा अजेंडा तयार केला आहे. तीच भूमिका आम्ही शहरातील मूलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मांडणार आहोत.cs.Sangli politics : घराघरांत भेटी, पायाला भिंगरी आणि कोपरा सभा, आटपाडीचा प्रचार आता अंतिम धावपट्टीवर!.ते म्हणाले, '' नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी पहिल्यांदा सोडवणे आणि त्याचबरोबर ईश्वरपूरला नियोजनबद्ध, आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक शहरात रूपांतरित करणे हा या दशसूत्रीचा उद्देश आहे. .पालिकेत सत्ता मिळाल्यानंतर पहिल्याच सभेत शहरातील नागरिकांवर लागू असलेला शास्ती कर रद्द करण्यात येईल. या निर्णयाला शहरात सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. प्रचारात महिलांचे सक्षमीकरण, युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती, शहरात उद्योगांना प्रोत्साहन आणि आरोग्यसेवा सुधारणांवर भर आहे..Sangli Politics : "लाखमोलाचे मत वाया जाऊ देऊ नका" ईश्वरपूरातील सभेत जयंत पाटील यांचे थेट आवाहन; विरोधकांच्या विकासकामांवरील अपयशावर जोरदार प्रहार!.ते म्हणाले,'' उरुण-ईश्वरपूरचा विकास भावनिक नव्हे, तर नियोजनबद्ध हवा. दशसूत्रीच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षांत कोणकोणती कामे राबवली जाणार आहेत हे स्पष्ट मांडले आहे. सध्याच्या गैरव्यवस्थेला पर्याय देण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून होत आहे. शहराला सक्षम, स्वच्छ, सुरक्षित आणि प्रगत बनवण्याचा आमचा संकल्प मतदारांनी स्वीकारला आहे. ते निकालातून दिसेल.''.ते रोजगाराचे विरोधकश्री पाटील म्हणाले,'' विरोधक रोजगार कसे देणार याबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. उलट सध्याचे उद्योग कसे बंद पडतील याविषयीचा आराखडा ते मांडत आहेत. औद्योगिकरणाशिवाय रोजगार निर्मिती होणार नाही. .ही मंडळी औद्योगिक वसाहतील, तसेच साखर कारखानदारी कशी लोकविरोधी आहेत हे सांगत आहेत. यातून त्यांचा वाईट हेतू लक्षात येतो. आम्ही पर्यावरणपूक विकासाबाबत आग्रही राहून वाटचाल करु. ''या प्रचारामुळे निवडणूक रंगतदार झाली असून, 'दशसूत्री'मुळे ईश्वरपूरच्या विकासराजकारणात नवा टप्पा सुरू झाल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.