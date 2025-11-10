पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: जयंत पाटलांच्या पुढाकाराने इस्लामपूरात ‘पंचनामा’ मोहिमेचा झंझावात; मतदारांचे लक्ष वेधणारा राजकीय खेळ!

NCP’s ‘Panchanama: इस्लामपूरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधकांच्या नऊ वर्षांच्या भोंगळ कारभाराचा ‘पंचनामा’ जाहीर करून प्रचाराची आक्रमक सुरुवात केली आहे.
ईश्वरपूर: गेल्या निवडणुकीत विकास आघाडीने ''मोठी व खोटी आश्वासने'' देऊन जनतेला मूर्ख बनवले, असा हल्लाबोल करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ने विरोधकांच्या ९ वर्षांच्या कारभाराची पोलखोल करणारा ‘पंचनामा’ प्रकाशित केला आहे. कार्यकर्ते हा पंचनामा घरोघरी पोहचवत आहेत.

