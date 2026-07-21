Atpadi Student NEET Success Story : NEET मध्ये ऑल इंडिया 10 वी रँक, MHT-CET मध्ये 100 Percentile अन् JEE मध्ये 99.63; पाहा कोण आहे मोहनीश भोसले?

आटपाडी (सांगली) : औटेवाडी (ता. आटपाडी) येथील मोहनीश मारुती भोसले याने ‘नीट-२०२६’ परीक्षेत देशात १० वी आणि महाराष्ट्रात दुसरी रँक मिळवत आटपाडी तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला (Maharashtra NEET Rank 2 student) आहे..वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या ‘नीट-२०२६’ परीक्षेत मोहनीशने ७२० पैकी ७०५ गुण मिळवले. जीवशास्त्र (बायोलॉजी) विषयात त्याने ३६० पैकी ३६० गुणांची शंभर टक्के कामगिरी केली. तसेच एमएचटी-सीईटी २०२६ मध्ये १०० पर्सेंटाइल, तर जेईई मेनमध्ये ९९.६३ पर्सेंटाइल मिळवत आपल्या गुणवत्तेची छाप पाडली. मोहनीशचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव बुद्रुक (पुणे) येथे झाले. दहावीत ९४ टक्के, तर संजय घोडावत ज्युनिअर कॉलेज, आतिग्रे येथून बारावीत ८७ टक्के गुण मिळवून त्याने यश संपादन केले..त्याचे वडील प्रा. मारुती भोसले हे पुण्यातील श्री शाहू मंदिर महाविद्यालयात सांख्यिकी विषयाचे प्राध्यापक असून आई अस्मिता भोसले या शिक्षित गृहिणी आहेत. मोठे बंधू डॉ. आशुतोष भोसले हे कणकवली येथे एमबीबीएस इंटर्नशिप करत आहेत. आटपाडी मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीचे मुख्य विश्वस्त टी. ए. चव्हाण हे त्याचे आजोबा आहेत..Kittur Rani Chennamma School Bribery : सातवीच्या ॲडमिशनसाठी 20 हजारांची मागणी! लाच मागणारा मुख्याध्यापक लोकायुक्तांच्या जाळ्यात; 10 हजार रुपये स्वीकारताना रंगेहाथ अटक.या यशाबद्दल सांगली जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील, टी. ए. चव्हाण, जे. आर. चव्हाण, मुख्याधिकारी सतीश चव्हाण यांच्यासह मान्यवरांच्या उपस्थितीत मोहनीश व त्याच्या कुटुंबीयांचा सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.