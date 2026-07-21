पश्चिम महाराष्ट्र

Atpadi Student NEET Success Story : NEET मध्ये ऑल इंडिया 10 वी रँक, MHT-CET मध्ये 100 Percentile अन् JEE मध्ये 99.63; पाहा कोण आहे मोहनीश भोसले?

Mohanish Bhosale Secures AIR 10 in NEET 2026 : आटपाडी तालुक्यातील मोहनीश मारुती भोसले याने NEET-2026 मध्ये देशात दहावा आणि महाराष्ट्रात दुसरा क्रमांक मिळवत 705 गुणांसह तालुक्याचे नाव उज्ज्वल केले.
Atpadi student NEET success story

Atpadi student NEET success story

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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आटपाडी (सांगली) : औटेवाडी (ता. आटपाडी) येथील मोहनीश मारुती भोसले याने ‘नीट-२०२६’ परीक्षेत देशात १० वी आणि महाराष्ट्रात दुसरी रँक मिळवत आटपाडी तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला (Maharashtra NEET Rank 2 student) आहे.

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