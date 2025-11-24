Sangli News : ‘नवीन सहकार धोरण लोकसहभागातून’ सहकार क्षेत्रात नवचैतन्य; विवेक जुगाडे यांचे मार्गदर्शन चर्चासत्रात गाजले

सांगली: ‘‘राज्यात नवीन सहकार धोरण अस्तित्वात येणार आहे. हे धोरण लोकसहभागातून तयार होणार आहे,’’ अशी माहिती शासनाच्या नवीन धोरण समितीचे सदस्य व सहकार भारतीचे प्रदेश महामंत्री विवेक जुगाडे यांनी दिली..आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष व राष्ट्रीय सहकार सप्ताहानिमित्त सांगली जिल्हा सहकार भारती (ग्रामीण) व महानगरमार्फत कर्मवीर पतसंस्थेच्या सभागृहात नवीन सहकार धोरण अपेक्षावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री. जुगाडे बोलत होते. समितीचे सदस्य डॉ. चेतन नरके प्रमुख पाहुणे होते. चर्चासत्राचे उद्घाटन पतसंस्थेच्या अध्यक्षा भारती चोपडे यांनी केले..Suresh Prabhu : गृहनिर्माण संस्थांनी शाश्वत सुधारणा करून आपले योगदान लोकाभिमुख करावे.श्री. जुगाडे म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात सव्वादोन लाख सहकारी संस्था असून आठ कोटी लोक सहकाराशी जोडले आहेत. राज्याचे नवीन सहकार धोरण परिपूर्ण होण्यासाठी सर्व धोरणांचा अभ्यास करून लोकांच्या, तज्ज्ञांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून नवीन सहकार धोरण केले जाईल.’’ डॉ. नरके म्हणाले, ‘‘सहकाराचा विस्तार होत असताना सहकाराचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत मिळणे अपेक्षित आहे. .यासाठी एका परिपूर्ण सहकार धोरणाची आवश्यकता आहे.’’ राज्य सहकारी बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. प्रताप पाटील म्हणाले, ‘‘शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याला कर्जमुक्तीचे पैसे वर्ग केले पाहिजेत. अन्यथा त्या पैशाला वाटा फुटतात.’’ डॉ. कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राच्या सहकार धोरणात विद्यापीठात सहकार अभ्यासक्रमासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे..Sangli News: रोज सव्वासहा लाख लिटर इथेनॉलची निर्मिती; कारखान्यांना होतोय इ-२० धोरणाचा फायदा."सहकार भारतीचे प्रदेश प्रमुख संजय परमणे म्हणाले, ‘‘शासनाने पतसंस्थांसाठी वसुली प्राधिकरण निर्माण केले पाहिजे.’’नवीन सहकार धोरणात काय असावे, याबाबत श्रीमती चोपडे यांनी ऊहापोह केला. यावेळी दीनदयाळ सूत गिरणीचे सरव्यवस्थापक विनोद देशमुख, जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे ए. डी. पाटील, विकास सेवा संस्था तज्ज्ञ विठ्ठल निकम आदींनी विधायक सूचना केल्या. .सहकार भारती महानगरचे अध्यक्ष शशिकांत राजोबा यांनी प्रास्ताविक केले. श्रुती जोशी यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. यावेळी सहकार भारतीचे जिल्हाध्यक्ष सुमंत महाजन, महिला प्रमुख सारिका मुळे, भारत निकम, श्रीकांत पटवर्धन, ‘तासगाव अर्बन’चे अध्यक्ष हिंगमिरे, संग्राम कुलकर्णी, बाळासाहेब खुड्डे, डॉ. ज्ञानचंद्र पाटील, संपदा आरवाडे, संदीप कुलकर्णी, कर्मवीर पतसंस्थेचे संचालक, अधिकारी उपस्थित होते. अवधूत ठोके यांनी सूत्रसंचालन केले. सहकार भारती महानगरचे महामंत्री शैलेश पवार यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.