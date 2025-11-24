पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : ‘नवीन सहकार धोरण लोकसहभागातून’ सहकार क्षेत्रात नवचैतन्य; विवेक जुगाडे यांचे मार्गदर्शन चर्चासत्रात गाजले

New Cooperative Policy: ‘‘राज्यात नवीन सहकार धोरण अस्तित्वात येणार आहे. हे धोरण लोकसहभागातून तयार होणार आहे,’’ अशी माहिती शासनाच्या नवीन धोरण समितीचे सदस्य व सहकार भारतीचे प्रदेश महामंत्री विवेक जुगाडे यांनी दिली.
