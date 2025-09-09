NHM Employees:'एनएचएम’च्या कर्मचाऱ्यांचा मागण्यांसाठी मोर्चा'; सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

सांगली: शासन आदेशानुसार कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर पदावर समायोजन तातडीने लागू करावे, यांसह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे (एनएचएम) कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.‘एनएचएम’ कर्मचाऱ्यांनी १९ ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. आज त्यांनी विश्रामबाग चौकातील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्यापासून मोर्चा काढला. जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मोर्चात सहभाग घेतला. प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करू, असा इशारा दिला..राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गेली दोन दशके अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर काम करत आहेत. कोरोनाकाळात त्यांनी जीव धोक्यात घालून सेवा दिली. पण त्यांच्या हक्काच्या मागण्या मात्र पायदळी तुडवल्या गेल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घेतलेला निर्णय आजही हवेतच आहे. आज आंदोलनाचा २१ वा दिवस होता. मात्र शासनाने कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला..जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहाय्यिका, स्टाफ नर्स, समुदाय आरोग्य अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तालुका समूह संघटक असे सुमारे सातशे कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.सन २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १० वर्षांहून अधिक सेवा असलेल्या ‘एनएचएम’ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समकक्ष पदानुसार व ज्यांचे समकक्ष नसल्यास शैक्षणिक पात्रतेनुसार थेट शासन सेवेत समायोजनाचे आदेश दिले. आदेशानंतर राज्यभर ३७ दिवसांचा संप झाला. १४ मार्च २०२४ रोजी शासनाने ३० टक्के मंजूर पदांवर समायोजनाचा निर्णय घेतला पण दीड वर्षानंतरही याबाबत कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.