NHM Employees:'एनएचएम’च्या कर्मचाऱ्यांचा मागण्यांसाठी मोर्चा'; सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

NHM Employees Rally: ‘एनएचएम’ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समकक्ष पदानुसार व ज्यांचे समकक्ष नसल्यास शैक्षणिक पात्रतेनुसार थेट शासन सेवेत समायोजनाचे आदेश दिले. आदेशानंतर राज्यभर ३७ दिवसांचा संप झाला. १४ मार्च २०२४ रोजी शासनाने ३० टक्के मंजूर पदांवर समायोजनाचा निर्णय घेतला पण दीड वर्षानंतरही याबाबत कार्यवाही झाली नाही.
Sangli: NHM employees stage protest march to collector office over long-pending demands.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: शासन आदेशानुसार कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर पदावर समायोजन तातडीने लागू करावे, यांसह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे (एनएचएम) कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

