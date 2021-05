निपाणी तालुका उद्यापासून पूर्ण लॉक; प्रशासनाचा निर्णय

By

निपाणी : निपाणी तालुक्‍यातील ग्रामीण भागात दिवसागणिक कोरोना (covid-19 increased) संक्रमण वाढत आहे. परिणामी शुक्रवार (२१) पासून आठ दिवस तालुक्‍यातील ग्रामीण भागात कडकडीत बंद पाळण्याचा (lockdown) निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. आठ दिवस केवळ मेडिकल, दवाखाने वगळता (immergency service) सर्व सेवा बंद ठेवून सहकार्य करण्याचे आवाहन तहसीलदार प्रकाश गायकवाड यांनी केले आहे. तालुक्‍यातील सर्व खेड्यातील वाईन शॉपही बंद केले जाणार आहेत. (nipani tehsil lockdown for one week from tomorrow)

याबद्दल तहसीलदार गायकवाड यांनी दिलेली माहिती अशी, तालुक्‍यातील शिरगुप्पी येथे कोरोना रुग्णसंख्या वाढली होती. मात्र संसर्ग नियंत्रणासाठी शिरगुप्पी सीलडाउन करून कडकडीत बंद ठेवण्यात आले. यामुळे शिरगुप्पीत रुग्णसंख्या घटत आहे. अन्य खेड्यातही रुग्ण वाढत असताना दिसत आहे. नजीकच्या महाराष्ट्रातील (maharashtra) अनेकांशी वेगवेगळ्या कारणाने संपर्क येत असल्याने कारदगा, माणकापूरसह वेगवेगळ्या गावात रुग्णसंख्या वाढत आहे. वाईन शॉपमध्येही लोकांची गर्दी वाढत आहे.

ग्रामीण भागातून स्थानिक प्रशासन व ग्रामस्थांकडून बंद ठेवण्याची मागणी होती. त्यामुळे शुक्रवार (२१) पासून तालुक्‍यातील २७ ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात कडकडीत बंद पाळला जाणार आहे. या काळात कुणीही घराबाहेर पडू नये. रस्त्यावर दुचाकीसह अन्य वाहने आणू नयेत. नियमाचा भंग झाल्यास स्थानिक प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल. तत्पूर्वी नियम, आदेशाचे पालन करीत जीवनावश्‍यक साहित्याची व्यवस्था करून घ्यावी.