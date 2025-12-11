Sangli Missing Person Found : दीड वर्षांनंतर बार्शीला परतलेल्या विजयाबाईंनी पकडला भावनिक धागा; ओडिशात हरवलेली ७३ वर्षीय आई मुलीला परत मिळाली प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे

सांगली : प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी निर्धार केल्याने बार्शी (जि. सोलापूर) येथील एका ७३ वर्षीय महिलेस दीड वर्षांनी आपल्या कुटुंबात परत जाण्याची संधी मिळाली. चुकून ओडिशा राज्यात गेलेली ही महिला सतर्क अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या संवेदनशीलतेमुळे आज आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनी आपल्या गावी परतली. विजयाबाई रघुनाथ जाधव असे या आजींचे नाव आहे..जिल्हा परिषदेचे सीईओ विशाल नरवाडे यांनी याबाबत माहिती दिली. ती अशी की, बार्शीतील सुभाषनगरमध्ये राहणाऱ्या विजयाबाई जाधव (वय ७३) दीड वर्षांपूर्वी हरवल्या होत्या. त्या बार्शीतून मुलीला भेटण्यास कुर्डुवाडी येथे गेल्या होत्या. तेथून परतताना रेल्वेतून चुकून ओडिशातील झारसुगडा जिल्ह्यात पोहोचल्या होत्या. तेथील ‘विकाश’ या स्वयंसेवी संस्थेने सांभाळ केला. .दरम्यान, झारसुगडाचे जिल्हाधिकारी कुणाल चव्हाण ‘विकाश’ स्वयंसेवी संस्थेला भेट देण्यास गेले होते. तेथे माहिती घेताना त्यांना विजयाबाई मराठीत बोलत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी त्यांची अधिक चौकशी केली असता त्या मूळच्या बार्शी येथील असल्याचे आणि चुकून तिकडे आल्याचे लक्षात आले. .Sangli News: बछड्यांची आईपासून ३६ तास ताटातूट ! कापरीतील उसात पुन्हा ‘त्या’ बिबट्याची बछडी; ऊसतोडी रखडल्या...जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी त्यांचे बॅचमेट, सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्याशी संपर्क साधून विजयाबाई जाधव यांची माहिती दिली. विजयाबाई मराठी बोलत असल्याने जिल्हाधिकारी कुणाल चव्हाण यांनी त्यांची प्रश्नावलीबाबतची चित्रफीत तयार केली आणि समाजमाध्यमांवर प्रसारित केली. .ही चित्रफीत विजयाबाईंच्या बार्शी येथील मुलीच्या निदर्शनास आली. आपली आईच असल्याचे मुलीला समजले. विजयाबाईंच्या मुलीने स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे आणि जिल्हाधिकारी कुणाल चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधून याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी तातडीने संपर्क करून या गोष्टीची खातरजमा केली. .Sangli News : ५ वर्षं सुरळीत पाणीपुरवठा… पण अचानकच कमी दाब, कोरडे नळ; MIDC च्या बदललेल्या पाइपलाइनमुळे गावात हाहाकार.त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने विजयाबाई जाधव यांच्या नातेवाइकांशी संपर्क साधून विजयाबाईंना आज त्यांच्या नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. विजयाबाई जाधव यांनी आपल्याला मदत करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. .जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे आभारपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी स्वखर्चाने विजयाबाईंना परत आणण्याची तत्परता दाखवली.त्यांनी विकाश संस्थेचे रश्मीरंजन राऊत यांना त्यांच्या सोबत येण्याची विनंती केली आणि त्यांच्या सोबत विजयाबाई सांगलीत आल्या. .जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आज एक भावनिक सोहळा आयोजित करण्यात आला. यात श्री. नरवाडे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने रश्मीरंजन राऊत यांचे आभार मानताना जिल्हाधिकारी काकडे यांच्या स्वाक्षरीचे आभारपत्र दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.