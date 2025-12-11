पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Missing Person Found : दीड वर्षांनंतर बार्शीला परतलेल्या विजयाबाईंनी पकडला भावनिक धागा; ओडिशात हरवलेली ७३ वर्षीय आई मुलीला परत मिळाली प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे

73-year-old woman reunites with her family : ओडिशातील झारसुगडा जिल्ह्यात चुकून पोहोचलेल्या ७३ वर्षीय विजयाबाई जाधव यांची माहिती मिळताच दोन्ही राज्यांतील अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने पुढाकार घेतला.
A 73-year-old woman reunites with her family

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी निर्धार केल्याने बार्शी (जि. सोलापूर) येथील एका ७३ वर्षीय महिलेस दीड वर्षांनी आपल्या कुटुंबात परत जाण्याची संधी मिळाली. चुकून ओडिशा राज्यात गेलेली ही महिला सतर्क अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या संवेदनशीलतेमुळे आज आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनी आपल्या गावी परतली. विजयाबाई रघुनाथ जाधव असे या आजींचे नाव आहे.

