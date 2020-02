शेतकऱ्यांना दिलासा... 'या' कामासाठी सात बारा घेऊन फिरायची गरज पडणार नाही...

सांगली - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा व खाते उतारा ऑनलाईनचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ते तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे. ते लवकरच पूर्ण होईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना कोणत्याही कामासाठी बॅंकेत किंवा शासकीय कार्यालयात सातबारा घेऊन फिरण्याची गरज नाही. ज्या कार्यालयात शेतकऱ्यांचे काम आहे, ते कार्यालय संबंधित शेतकऱ्यांचा सातबारा ऑनलाईन उपलब्ध करून घेईल. तसा निर्णय लवकरच निघेल, अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले,‘‘महापूर, अवकाळी, अतिवृष्टीने जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शासन पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. मदत व नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. त्यात काही अडचणी होत्या. त्या सोडवण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित क्षेत्र व शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे यासाठी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम प्रयत्नशील आहेत. गाववर आढावा घेऊन मदतीपासून

कोणी वंचित राहू नये यासाठी १८ फेब्रवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालात बैठक घेतील.’’ ते म्हणाले,‘‘राज्यातील महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. कामाचा निपटारा होत नाही. महसूलमधील रिक्त जागा भरण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊन भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल.’’ वाचा - सांगलीच्या या दिग्गज नेत्या राष्ट्रवादीच्या वाटेवर ? ते म्हणाले,‘‘काँग्रेसने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात संपर्कमंत्री नेमले आहेत. जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासनाला विविध समित्या कराव्या लागतात. संपर्क मंत्री, जिल्हा समित्या व पालकमंत्री एकत्र बसून निर्णय घेतील आणि जिल्ह्यातील समस्या सोडवण्यास मदत होईल. संपर्कमंत्री पदामुळे पक्ष वाढीसाठीही मोठी मदत होणार आहे.’’ यावेळी सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, आमदार मोहनराव कदम, सांगली शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील उपस्थित होते. सांगली तालुक्‍यासाठी लवकरच धोरणात्मक निर्णय सांगली येथे स्वतंत्र तालुका व्हावा, अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे; परंतु येथे तालुकानिर्मितीसाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागतो. सांगली तालुकानिर्मितीसाठी लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेऊ, असे महसूलमंत्री थोरात यांनी सांगितले.

