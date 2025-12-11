Sangli Operation Tara : ताडोबातून सह्याद्रीत दाखल झालेली दुसरी वाघीण; ‘ऑपरेशन तारा’ अंतर्गत सॉफ्ट रिलीजमुळे व्याघ्र पुनर्स्थापन मोहिमेला नवे बळ

वारणावती : चांदोली व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी ‘ऑपरेशन तारा’ अंतर्गत ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील दुसरी मादी वाघीण टी ७- एस् २ चांदोली राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पातील सोनार्ली येथील अनुकूलन कुंपणात सोडण्यात (सॉफ्ट रिलीज) आली..वाघिणीला ८ डिसेंबर २०२५ ला सायंकाळी ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोराळा कोअर रेंज पांढरपौनी परिसरातून सुरक्षितपणे पकडण्यात आले. तिची सखोल वैद्यकीय तपासणी केली. वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. रविकांत खोब्रागडे व रॅपिड रेस्कू टीम ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प यांनी केलेल्या तपासणीत वाघीण पूर्णतः तंदुरुस्त, निरोगी व स्थलांतरास योग्य असल्याचे निदर्शनास आले..Sahyadri Tiger: 'ताडोबातील आणखी एक वाघीण सह्याद्रीत'; आईपाठोपाठ मुलीचेही स्थानांतर, चांदोलीच्या सोनरलीत वास्तव्य ! .सॉफ्ट रिलीज पद्धतीमुळे वाघीण सुरक्षित कुंपणात राहून तेथील भूभाग भक्ष्य प्रजाती व स्थानिक पर्यावरणाशी जुळवून घेते. खुल्या जंगलात सोडण्यापूर्वी तिचे सुरक्षित पुनर्स्थापन नैसर्गिक हालचाल व क्षेत्रीय स्थैर्य अधिक प्रभावीपणे साध्य होते. .मोहिमेची कार्यवाही भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या वैज्ञानिक मार्गदर्शनाखाली राबविली जात आहे. वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. के. रमेश फिल्ड बायोलॉजिस्ट आकाश पाटील, वाघिणीच्या अनुकूलन प्रक्रियेचे व वर्तणुकीचे शास्त्रीय निरीक्षण करीत आहेत. .राष्ट्रीय पातळीवर या मोहिमेचे निरीक्षण राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण करीत आहे. सहायक निरीक्षक (प्रोजेक्ट टायगर) डॉ. नंदकिशोर काले, रोहन भाटे यांचे मोहिमेवर विशेष लक्ष आहे. ‘ऑपरेशन तारा’ मोहीम ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पच्या संयुक्त पथकांद्वारे राबविण्यात येत आहे. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) मुंबई डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहिमेचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जात आहे..Sahyadri Tiger Reserve: विदर्भातील वाघ सह्याद्रीत नेण्यास परवानगी; एक वाघीण स्थलांतरित, आठ वाघांना टप्प्याटप्प्याने नेणार.कोटऑपरेशन तारा अंतर्गत ताडोबामधून आलेल्या दुसऱ्या मादी वाघीण टी ७ - एस् २ चा सॉफ्ट रिलीज हा सह्याद्रीतील वाघ पुनर्स्थापन मोहिमेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. वाघीण पूर्णतः निरोगी असून चांदोली परिसरात तिला आवश्यक असा सुरक्षित अधिवास व पुरेशा प्रमाणात भक्ष्य साठा उपलब्ध आहे. आमची क्षेत्रीय पथके व शास्त्रीय तज्ज्ञ संस्था तिच्या सातत्यपूर्ण देखरेखीसाठी सज्ज आहेत.- तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.