पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Operation Tara : ताडोबातून सह्याद्रीत दाखल झालेली दुसरी वाघीण; ‘ऑपरेशन तारा’ अंतर्गत सॉफ्ट रिलीजमुळे व्याघ्र पुनर्स्थापन मोहिमेला नवे बळ

Second Tigress Soft-Released : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून पकडलेल्या टी 7–एस 2 या निरोगी मादी वाघीणीस चांदोलीच्या सोनार्ली अनुकूलन कुंपणात सॉफ्ट रिलीज करून सह्याद्रीतील व्याघ्र पुनर्स्थापन मोहिमेला महत्त्वाची गती मिळाली आहे.
Second Tigress Soft-Released

Second Tigress Soft-Released

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वारणावती : चांदोली व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी ‘ऑपरेशन तारा’ अंतर्गत ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील दुसरी मादी वाघीण टी ७- एस् २ चांदोली राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पातील सोनार्ली येथील अनुकूलन कुंपणात सोडण्यात (सॉफ्ट रिलीज) आली.

Loading content, please wait...
Sangli
tiger
Paschim maharashtra
animal
Wildlife
wildlife department
Sahyadri Tiger Project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com