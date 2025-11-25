पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : पलूसला नंबर वन शहर करण्याची आमदार कदम यांची ग्वाही; विकासकामांची यादीच ऐकून टाळ्यांचा कडकडाट!

Vishwajeet Kadam Highlights : पलूस येथे काँग्रेस उमेदवारांच्या विविध ठिकाणी झालेल्या प्रचारसभेत आमदार डॉ. कदम बोलत होते. आमदार कदम म्हणाले, ‘‘पलूस शहर काँग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. दिवंगत डॉ. पतंगराव कदम, वसंतराव पुदाले, खाशाबा दळवी, गुंडादाजी गोंदिल, अमरसिंह इनामदार यांचे पलूसच्या विकासासाठी मोठे योगदान आहे.
पलूस : ‘‘शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. शहरात विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. पलूसच्या शेती, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवला. भविष्यात पलूस शहर विकासकामांसाठी नंबर एक करण्यासाठी कुठेही कमी पडणार नाही,’’ अशी ग्वाही आमदार विश्वजित कदम यांनी दिली.

