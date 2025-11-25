Sangli News : पलूसला नंबर वन शहर करण्याची आमदार कदम यांची ग्वाही; विकासकामांची यादीच ऐकून टाळ्यांचा कडकडाट!

पलूस : ‘‘शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. शहरात विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. पलूसच्या शेती, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवला. भविष्यात पलूस शहर विकासकामांसाठी नंबर एक करण्यासाठी कुठेही कमी पडणार नाही,’’ अशी ग्वाही आमदार विश्वजित कदम यांनी दिली. .पलूस येथे काँग्रेस उमेदवारांच्या विविध ठिकाणी झालेल्या प्रचारसभेत आमदार डॉ. कदम बोलत होते. आमदार कदम म्हणाले, ‘‘पलूस शहर काँग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. दिवंगत डॉ. पतंगराव कदम, वसंतराव पुदाले, खाशाबा दळवी, गुंडादाजी गोंदिल, अमरसिंह इनामदार यांचे पलूसच्या विकासासाठी मोठे योगदान आहे. .Sangli News : विटा नगरपरिषदेवर भगवा फडकेल! सुहास बाबरांचा आत्मविश्वास शिवसेनेच्या पॅनेल घोषणेनं निवडणुकीत नवा रंग.दिवंगत डॉ. पतंगराव कदम यांनी बंद पडलेली पाणी योजना सुरू करुन शेती सुजलाम् सुफलाम् केली. महाविकास आघाडी सरकार असताना पलूससाठी ३७ कोटी रुपये खर्चाची पिण्याच्या पाण्याची योजना मंजूर केली. ती आता सुरू होऊन पुढील पाच वर्षांपर्यंतचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. पलूसच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे.’’.जिल्हा बँकेचे संचालक महेंद्र लाड म्हणाले, ‘‘पलूस शहरातील विविध विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. भविष्यात उर्वरित कामे होतील. कोणी काही म्हणो, विकास करण्याची धमक फक्त काँग्रेस पक्षातच आहे. शहरातील काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील.’’.Sangli News : “आम्ही आलो तर हा जाहीरनामा शंभर टक्के पूर्ण करू! ईश्वरपूरमध्ये राष्ट्रवादीचा दमदार दशसूत्री जाहीरनामा.यावेळी सोनाई चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक गणपतराव पुदाले, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार संजीवनी पुदाले, माजी नगराध्यक्ष परशुराम शिंदे, हिंदूराव पवार, महेश शितापे, पूजा शेंडगे व इतरांची भाषणे झाली. भरत इनामदार, विशाल दळवी, अनिल कदम, संजय पवार, रुपेश शेंडगे, अधिक जाधव, बापू दळवी, संतोष दळवी, तसेच काँग्रेस कार्यकर्ते, नागरिक, महिला उपस्थित होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.