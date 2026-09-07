Sangli News: पलूसमध्ये हॉटेल व्यावसायिक दाम्पत्याचा मृत्यू; विषप्राशनानंतर पती-पत्नीने गमावला जीव, कारण अस्पष्ट

पलूस: येथील हॉटेल व्यावसायिक संजय तात्यासाहेब पाटील (वय ४६) व पत्नी मनीषा संजय पाटील यांनी विष पिऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारांदरम्यान या दाम्पत्याचा मृत्यू झाला. .याबाबत अधिक माहिती अशी, बुधवारी (ता. २) संजय पाटील व मनीषा पाटील यांनी विष प्यायले होते. त्यांना सांगली येथील सरकारी दवाखान्यात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचारांनंतर दोघांनाही घरी पाठवण्यात आले होते. मात्र, शनिवारी (ता. ५) दोघांनाही पुन्हा त्रास होऊ लागल्याने पलूस येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...तेथून त्यांना आज सकाळी ११ च्या सुमारास मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारांपूर्वीच संजय पाटील यांचा मृत्यू झाला होता, तर पत्नी मनीषा पाटील यांचा उपचारांदरम्यान दुपारी ४ वाजता मृत्यू झाला. याबाबत मिरज येथील सरकारी रुग्णालयातील डॉ. दिनेश चौधरी यांनी फिर्याद दिली. .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.दरम्यान, पलूस येथे विष पिऊन दाम्पत्याने आत्महत्या केल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. संजय पाटील यांचा पलूस येथे मुख्य चौकात जुन्या बसस्थानकामध्ये हॉटेल व्यवसाय होता. दोघेही पती-पत्नी हॉटेल चालवत होते. मात्र, या दाम्पत्याने आत्महत्या का केली, याचे कारण समोर आले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.