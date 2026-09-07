पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: पलूसमध्ये हॉटेल व्यावसायिक दाम्पत्याचा मृत्यू; विषप्राशनानंतर पती-पत्नीने गमावला जीव, कारण अस्पष्ट

Palus Hotelier Couple Dies After Poisoning Incident: पलूसमधील हॉटेल व्यावसायिक दाम्पत्याने विषप्राशन करून जीवनयात्रेला पूर्णविराम; मिरज शासकीय रुग्णालयात उपचारांदरम्यान दोघांचा मृत्यू, आत्महत्येचे कारण अद्याप गूढ
Hotelier Couple From Palus Dies After Poisoning Incident Reason Behind the Suspected Suicide Remains Unknown

Hotelier Couple From Palus Dies After Poisoning Incident Reason Behind the Suspected Suicide Remains Unknown

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सकाळ वृत्तसेवा
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पलूस: येथील हॉटेल व्यावसायिक संजय तात्यासाहेब पाटील (वय ४६) व पत्नी मनीषा संजय पाटील यांनी विष पिऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारांदरम्यान या दाम्पत्याचा मृत्यू झाला.

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