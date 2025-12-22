पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election Result : पलूसमध्ये काँग्रेसचा झंझावात; २० पैकी १५ जागांवर दणदणीत विजय

Congress Secures Clear Majority in Palus Municipality : २० पैकी १५ जागांवर विजय मिळवत काँग्रेसने पलूस नगरपालिकेत पुन्हा निर्विवाद सत्ता प्रस्थापित केली. फटाके, गुलाल आणि घोषणा; काँग्रेसच्या विजयाने पलूस शहर जल्लोषात न्हाऊन निघाले
सकाळ डिजिटल टीम
पलूस : पलूस नगरपालिकेच्या चुरशीने झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसने नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदाच्या २० पैकी १५ जागांवर विजय मिळवून पालिकेत पुन्हा निर्विवाद सत्ता प्रस्थापित केली. विजयानंतर काँग्रेस नेते, उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी आज शहरात एकच जल्लोष केला.

