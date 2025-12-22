Sangli Election Result : पलूसमध्ये काँग्रेसचा झंझावात; २० पैकी १५ जागांवर दणदणीत विजय

पलूस : पलूस नगरपालिकेच्या चुरशीने झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसने नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदाच्या २० पैकी १५ जागांवर विजय मिळवून पालिकेत पुन्हा निर्विवाद सत्ता प्रस्थापित केली. विजयानंतर काँग्रेस नेते, उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी आज शहरात एकच जल्लोष केला. .पलूस मुख्य बाजारपेठेतून फटाक्यांची आतषबाजी, गुलालाची उधळण व काँग्रेस पक्ष, आमदार विश्वजीत कदम यांच्या विजयाच्या घोषणा देत भव्य रॅली काढण्यात आली. यामध्ये आमदार कदम सहभागी झाले होते..Shrirampur Municipal Results: स्वाभिमानी श्रीरामपूरकर घोषणा भावली; काँग्रेसला २०, भाजपला १० जागा, अनुराधा आदिक पराभूत...पलूस पालिकेची निवडणूक काँग्रेस, भाजप व राष्ट्रवादी अशी तिरंगी झाली. निवडणूक अतिशय चुरशीने झाल्याने मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सकाळपासून मतमोजणी केंद्र परिसर, मुख्य बाजारपेठ व सार्वजनिक ठिकाणी सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निकाल ऐकण्यासाठी गर्दी केली होती. .सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू झाली. अखेर ११ वाजता पहिली फेरी संपली. त्यामध्ये काँग्रेसचे उमेदवार आघाडीवर असल्याचे समजल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष सुरू केला. विजयाच्या घोषणांसह फटाक्यांची आतषबाजी व गुलालाची उधळण सुरू झाली..Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये शिवसेनेची हवा! ११ पैकी ५ नगरपालिकांवर भगवा; त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपला मोठा धक्का.काँग्रेस नेते आमदार विश्वजित कदम, महेंद्र लाड, गणपतराव पुदाले, वैभवराव पुदाले, सुहास पुदाले, नगराध्यक्ष पदाच्या विजयी उमेदवार संजीवनी पुदाले, विशाल दळवी यांच्यासह नेते, कार्यकर्ते विजयोत्सवात सहभागी झाले होते. .पलूस येथील मुख्य चौक, धोंडिराज महाराज मंदिर, आमदार विश्वजित कदम जनसंपर्क कार्यालय, मुख्य बाजारपेठ, नवीन बसस्थानक, कुंडल वेस, नगरपालिका परिसर, गोंदीलवाडी, शिवाजीनगर,भारतीनगर, दत्तनगर, गंजीखाना अशा विविध भागात जल्लोष करण्यात आला..डीजे व ढोल-ताशावर नाचत कार्यकर्त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. पलूस पालिकेत झालेला विजय हा काँग्रेस कार्यकर्ते व जनतेचा आहे. दिवंगत नेते पतंगराव कदम, वसंतराव पुदाले, खाशाबा दळवी, अमरसिंह इनामदार, गुंडादाजी गोंदिल, राजाराम सदामते यांच्या नंतर झालेली निवडणूक जिंकलो. भविष्यात पलूस हे एक आदर्श शहर बनवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.- आमदार विश्वजित कदम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.