पश्चिम महाराष्ट्र

Palus Muncipal Election : “पलूसमध्ये काँग्रेस-भाजप-राष्ट्रवादी महायुतीची तिरंगी झुंज; प्रतिष्ठा व अस्तित्वाची निर्णायक निवडणूक”

Triangular Contest Between : नगरपालिका निवडणूक काँग्रेस, भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती अशी तिरंगी होत आहे. निवडणूक नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची, तर स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाची असल्याने मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे
Triangular Contest Between

Triangular Contest Between

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पलूस : नगरपालिका निवडणूक काँग्रेस, भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती अशी तिरंगी होत आहे. निवडणूक नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची, तर स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाची असल्याने मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे.

Loading content, please wait...
political
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Political Culture
Political Controversy
muncipal corporation election
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com