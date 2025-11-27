Palus Muncipal Election : “पलूसमध्ये काँग्रेस-भाजप-राष्ट्रवादी महायुतीची तिरंगी झुंज; प्रतिष्ठा व अस्तित्वाची निर्णायक निवडणूक”

पलूस : नगरपालिका निवडणूक काँग्रेस, भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती अशी तिरंगी होत आहे. निवडणूक नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची, तर स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाची असल्याने मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे..पलूस पालिका स्थापन झाल्यानंतर २०१६ मध्ये पहिली निवडणूक झाली. प्रत्येक पक्षाला आपलीच सत्ता येईल, असे वाटत होते. त्यामुळे काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस व पलूस शहर स्वाभिमानी विकास आघाडी अशी चौरंगी लढत झाली..Sangli Politics : “लाखमोलाचे मत वाया जाऊ देऊ नका” ईश्वरपूरातील सभेत जयंत पाटील यांचे थेट आवाहन; विरोधकांच्या विकासकामांवरील अपयशावर जोरदार प्रहार!.काही ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार होते. याचा काँग्रेसला लाभ झाला. काँग्रेसचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विजयी झाले. १७ पैकी १२ जागा काँग्रेसने जिंकून पालिकेत सत्ता मिळवली. स्वाभिमानी विकास आघाडीला ४, तर भाजपला १ जागा मिळाली. राष्ट्रवादीला एकही जागा मिळाली नाही..यंदा कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेस विरोधात एकत्र येण्याचा चंग सर्व विरोधकांनी बांधला होता. भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांच्यात महायुती करण्यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, ते असफल झाले. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवर घोडे अडले. .Sangli Politics : विट्यात आरोप प्रत्यारोपांची धग! पाणी, गटार, स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नांवर तीन गट आमने-सामने!.सध्या काँग्रेस, भाजप स्वतंत्र लढत आहे. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), शिवसेना (शिंदे गट) अशी महायुती स्वतंत्र लढत आहे. तिरंगी लढत होत असताना शिवसेना उद्धव ठाकरे गटानेही नगराध्यक्षपदासह इतर ठिकाणी उमेदवार उभे केले आहेत. .आमदार विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस निवडणूक लढवत आहे. दिवंगत नेते डॉ. पतंगराव कदम, वसंतराव पुदाले, खाशाबा दळवी व अमरसिंह इनामदार यांच्या नंतर ही निवडणूक आमदार विश्वजित कदम यांनी हातात घेतली आहे. .महेंद्र लाड, गणपतराव पुदाले, वैभवराव पुदाले, सुहास पुदाले, गिरीश गोंदिल, विक्रम पाटील, प्रकाश पाटील, विशाल दळवी, भरत इनामदार अशा नेत्यांची त्यांना साथ आहे. दरम्यान, दिवंगत नेते बापूसाहेब येसुगडे यांच्या नंतर नीलेश येसुगडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) माध्यमातून निवडणुकीची जय्यत तयारी केली आहे. .त्यांना भाजप नेते शरद लाड यांचे खंदे समर्थक दिगंबर पाटील यांची साथ आहे. भाजप नेते संग्रामसिंह देशमुख यांची भूमिका स्पष्ट नसली तरी त्यांचे स्थानिक कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेससमवेत असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रवादी महायुतीत शिवसेना शिंदे गटही सहभागी आहे..इकडे, भाजपचे पृथ्वीराज देशमुख यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून पलूस पालिका निवडणूक लढवण्याची जोरदार तयारी केली होती. नव्याने भाजपवासी झालेले शरद लाड त्यांच्यासमवेत आहेत. .कोणत्याही परिस्थितीत नगराध्यक्ष भाजपचाच करायचा असा चंग बांधून त्यांनी नगराध्यक्षपदासह सर्व वीस जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. सर्जेराव नलवडे, रामानंद पाटील, संजय येसुगडे आदी पालिका निवडणुकीची धुरा सांभाळत आहेत..शिवाय, शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) विनायक गोंदिल यांनीही नगराध्यक्षपदासह इतर ठिकाणी उमेदवार उभे केले आहेत. सध्या पलूस पालिका निवडणूक पाणी, रस्ते, वीज अशा प्रमुख मुद्द्यावर लढवली जात असली तरी ही निवडणूक प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची, तर स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाची बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.