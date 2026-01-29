पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : पलूसमध्ये काँग्रेस-भाजप थेट रणसंग्राम; सत्ता टिकवायची की पराभव धुवायचा, प्रतिष्ठेची लढत

Political Strategies :पलूस तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीने राजकीय तापमान वाढले आहे. काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट लढत रंगत असून, दोन्ही पक्षांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली आहे.
Political workers campaigning actively ahead of Zilla Parishad and Panchayat elections in Palus taluka.

संजय गणेशकरसकाळ वृत्तसेवा
पलूस : तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी दुरंगी होत आहे. गेल्या वेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत झालेला अनपेक्षित पराभव धुऊन काढण्यासाठी काँग्रेस पूर्ण तयारीने मैदानात उतरली आहे, तर सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपही सज्ज आहे.

