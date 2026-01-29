Sangli ZP : पलूसमध्ये काँग्रेस-भाजप थेट रणसंग्राम; सत्ता टिकवायची की पराभव धुवायचा, प्रतिष्ठेची लढत

पलूस : तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी दुरंगी होत आहे. गेल्या वेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत झालेला अनपेक्षित पराभव धुऊन काढण्यासाठी काँग्रेस पूर्ण तयारीने मैदानात उतरली आहे, तर सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपही सज्ज आहे..गेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत अंतर्गत गटबाजी व अति आत्मविश्वास यामुळे काँग्रेसला नामुष्कीजनक पराभवास सामोरे जावे लागले होते. मात्र, गेल्या वेळच्या चुका दुरुस्त करून, आता काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम यांनी निवडणुकीची संपूर्ण सूत्रे आपल्या हातात घेऊन, गेल्या वेळचा पराभव धुऊन काढण्याची तयारी केली आहे. त्यांना जिल्हा बँकेचे संचालक महेंद्र लाड व तालुक्यातील इतर काँग्रेस नेत्यांची साथ आहे..Sangli Muncipal : प्रशासक काळात मनपाचा मोठा आर्थिक मास्टरस्ट्रोक; थकबाकी वसुलीपासून जाहिरात धोरणापर्यंत कोट्यवधींची कमाई.गेल्या निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर युती करून मैदान मारले होते. आता राष्ट्रवादीचे व क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड हे भाजपवासी झालेत. त्यामुळे भाजपचे माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्राम देशमुख व शरद लाड हे त्रिमूर्ती जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे गड शाबूत राखण्यात यशस्वी होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ‘पदवीधर३चे आमदार अरुण लाड व किरण लाड हे उघडपणे काय भूमिका घेतात, याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे..पलूस हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील तालुका समजला जातो. दिवंगत नेते डॉ. पतंगराव कदम व त्यानंतर आमदार विश्वजित कदम यांनी शैक्षणिक व सहकारी संस्थांबरोबरच शासनाच्या माध्यमातून विकास करण्याचा व बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महापूर, कोरोना व आपत्कालीन संकटात आमदार कदम व काँग्रेस पक्षाने मदतीचा हात दिला आहे. ‘काँग्रेस पक्षातच विकासात्मक काम करण्याची धमक असल्याने, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत विजय आमचाच आहे,’ असा विश्वास काँग्रेस समर्थक व्यक्त करत आहेत..Praniti Shinde Solapur : "मविआ झाली तर ठीक, अन्यथा स्वबळावर लढू";- मंगळवेढ्यात प्रणिती शिंदेंची गर्जना! .दुसऱ्या बाजूला, ‘जनतेचे प्रश्न समजून घेणारे व त्यांची सोडवणूक करणारे नेते भाजपात आहेत, क्रांती साखर कारखाना, इतर संस्था व शासनाच्या माध्यमातून कामे केली आहेत. संकटात जनतेला धीर दिला आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपचेच सरकार आहे. विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही. त्यामुळे पलूस तालुक्यात भाजप पुन्हा वरचढ ठरेल,’ असा विश्वास भाजप कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत..पलूस तालुक्यात राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने माघार घेतली आहे. एकंदरीत, पलूस तालुक्यात काही ठिकाणी दोन्ही शिवसेना, मनसे व कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार असले, तरी खरा सामना भाजप आणि काँग्रेसमध्येच पाहायला मिळत आहे. कुंडल, दुधोंडी, अंकलखोप व भिलवडी अशा सर्वच ठिकाणी मोठी चुरस असून, कोण बाजी मारणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..लक्षवेधी लढततालुक्यातील कुंडल जिल्हा परिषद गटात लाड कुटुंबात दुसऱ्या वेळी सामना होत आहे. गेल्या निवडणूक महेंद्र लाड विरुद्ध शरद लाड अशी लक्षवेधी लढत झाली होती. त्यामध्ये शरद लाड विजयी झाले होते. आता महेंद्र लाड यांचे चिरंजीव ऋषिकेश लाड विरुद्ध शरद लाड यांच्या पत्नी धनश्री लाड यांच्यात जोरदार लढत आहे. यामध्ये कोण बाजी मारणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..अपवाद वगळता सर्व नवे उमेदवारपलूस तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या चार व पंचायत समितीच्या आठ गणांमध्ये दोन उमेदवारांचा अपवाद वगळता भाजप व काँग्रेसचे सर्व नवीन उमेदवार आहेत. दुधोंडी पंचायत समिती गणातील सध्याच्या भाजपच्या उमेदवार अश्विनी पाटील या माजी जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, तर रामानंदनगर गणातील भाजपचे उमेदवार दीपक मोहिते हे दुसऱ्या वेळी निवडणूक लढवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.