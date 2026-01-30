Sangli Election : मतदार शेतात, उमेदवारही शेतात; पलूसमध्ये प्रचाराचा नवा ट्रेंड

पलूस : पलूस तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गणांच्या निवडणुकीसाठी प्रचाराने आता चांगलाच वेग घेतला आहे. उमेदवार आणि पक्षांचे नेते पारंपरिक प्रचारपद्धतीपेक्षा थेट मतदारांच्या गाठीभेटींवर भर देताना दिसत आहेत. .ग्रामीण भागातील बहुतांश मतदार हे शेतकरी व शेतमजूर असल्याने उमेदवारांना मतदारांना भेटण्यासाठी घराबरोबरच थेट शेतावर जावे लागत आहे. या निवडणुकीत जिल्हा परिषद गटांची प्रमुख लढत काँग्रेस व भाजप यांच्यात होत असल्याचे चित्र आहे. .Sillod Politics : केऱ्हाळा जि. प. गटात निवडणुकीच्या तयारीला वेग; इच्छुकांची मतदारांशी थेट संवाद साधण्याची धडपड.काही गट व गणांमध्ये शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचे तसेच कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवारही रिंगणात उतरले आहेत. मात्र, बहुतांश ठिकाणी पारंपरिक काँग्रेस-भाजप अशी दुरंगी लढत असल्याने प्रचारात चुरस आली आहे. प्रत्येक पक्षाकडून मतदारांपर्यंत थेट पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..पलूस तालुका शेतीप्रधान असल्याने सध्या शेतात मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. ऊसतोडणी, ऊस लागवड तसेच इतर हंगामी शेतीकामांमुळे शेतकरी आणि शेतमजूर दिवसभर शेतात व्यस्त आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना मतदारांना भेटण्यासाठी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जावे लागत आहे..Sangli Election : घरोघरी भेटी, रिक्षा फेऱ्या आणि थेट संवाद; सांगली महापालिका निवडणुकीचा प्रचार रंगात.अनेक ठिकाणी सकाळी घरभेटी तर दुपारी व संध्याकाळी शेतावर जाऊन मतदारांशी संवाद साधला जात आहे. यामुळे प्रचारासाठी उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि श्रम खर्च करावे लागत आहेत. शेतीकामांच्या गर्दीमुळे सर्वच पक्षांना प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांची कमतरता जाणवत आहे. परिणामी, काही उमेदवारांना घरातील महिला, पुरुष तसेच नातेवाइकांना सोबत घेऊन प्रचार करावा लागत आहे. .हा प्रचार अधिक वैयक्तिक आणि थेट संपर्कावर आधारित असल्याचे दिसून येत आहे. अजूनही मोठ्या जाहीर सभा किंवा कोपरा सभा मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेल्या नाहीत. मात्र, खासगी बैठका, छोट्या गटांतील चर्चा आणि मतदारांच्या वैयक्तिक भेटी यांवर भर दिला जात आहे. .प्रत्येक पक्षाचे नेते आणि उमेदवार एकगठ्ठा मतदान वळवण्यासाठी रणनीती आखत असल्याचे चित्र आहे. कुंडल, दुधोंडी, अंकलखोप आणि भिलवडी ही गावे या निवडणुकीची प्रमुख केंद्रे ठरली असून, प्रत्येक गट व गणाच्या प्रचाराची सूत्रे याच गावांमधून हलत आहेत. पुढील काही दिवसांत प्रचार अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, प्रत्यक्ष मतदार संपर्क हाच प्रचाराचा मुख्य आधार राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.