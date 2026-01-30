पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : मतदार शेतात, उमेदवारही शेतात; पलूसमध्ये प्रचाराचा नवा ट्रेंड

Election Campaign : पलूस तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा प्रचार वेगाने रंगत आहे. शेतीकामांच्या हंगामात मतदार शेतात व्यस्त असल्याने उमेदवार थेट शेतात जाऊन भेटी घेत आहेत.
Candidates interacting with farmers in fields during election campaigning in Palus taluka.

सकाळ वृत्तसेवा
पलूस : पलूस तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गणांच्या निवडणुकीसाठी प्रचाराने आता चांगलाच वेग घेतला आहे. उमेदवार आणि पक्षांचे नेते पारंपरिक प्रचारपद्धतीपेक्षा थेट मतदारांच्या गाठीभेटींवर भर देताना दिसत आहेत.

