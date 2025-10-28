पश्चिम महाराष्ट्र

MLA Rahul Awade : पंचगंगा नदी गाळमुक्त करणार; जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत सकारात्मक चर्चा

पंचगंगा नदी गाळमुक्त करण्याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
mla rahul awade

mla rahul awade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी - पंचगंगा नदी गाळमुक्त करण्याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये एकाच इमारती आणण्यासाठी प्रशासकीय भवन उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. आमदार राहूल आवाडे यांच्या उपस्थीतीत झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थीत होते.

Loading content, please wait...
MLA
Ichalkaranji
Meeting
panchganga river

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com