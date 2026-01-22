शिराळा : शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी निवडण्यापुरत्या मर्यादित न राहता, तालुका व जिल्हा पातळीवरील राजकारणाची नवी दिशा ठरविणाऱ्या असल्याचे चित्र आहे. .विशेष म्हणजे या निवडणुकीनिमित्त अनेक नेत्यांनी आपल्या युवापिढीला थेट राजकारणात सक्रिय करण्याचा स्पष्ट निर्धार करत उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या ‘नेतृत्व हस्तांतरणाचा प्रयोग’ ठरणार आहेत. .Sangli ZP : भाजपचे वर्चस्व धोक्यात? सख्ख्या नात्यातील लढत, राजकारण तापले; करगणी जि.प. गटात कमालीची चुरस.नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा हा निर्णय यशस्वी ठरल्यास स्थानिक राजकारणात नवे विचार, नवी शैली आणि नवे नेतृत्व उदयास येईल. परिणामी येत्या काळात तालुका व जिल्ह्याच्या राजकारणाची सूत्रे अधिकाधिक तरुणांच्या हाती जाऊन मिनी मंत्रालयाच्या या राजकीय नेतृत्वाची धुरा नव्या पिढीच्या खांद्यावर देऊन नेते मार्गदर्शकाची भूमिका बजावतील..आजपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे राजकारण अनुभवी, पण वयस्क नेत्यांभोवती केंद्रित होते. परंपरागत राजकारणात अनेक वर्षे एकाच घराण्यांची, एकाच नावांची पुनरावृत्ती होत असल्याची टीका सातत्याने होत होती. .Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी ग्रामीण राजकारणात मोठी खेळी; नेत्यांचे एकमत, कार्यकर्त्यांची धावपळ .मात्र यावेळी अनेक पक्षांनी व गटांनी ‘नवीन चेहरे, नवी ऊर्जा’ या भूमिकेतून तरुण कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही ठिकाणी अनुभवी नेते स्वतः निवडणूक न लढवता आपल्या मुलगा-मुलगी, सून, पत्नी, पुतण्या-पुतणी यांना किंवा विश्वासू तरुण कार्यकर्त्यांना पुढे करताना दिसत आहेत. यामागे बदलत्या काळाची गरज ओळखण्याची भूमिका जाणवतेय..आजची युवा पिढी शिक्षित, तंत्रज्ञानस्नेही आणि समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून जनतेशी थेट संवाद साधणारी आहे. स्थानिक प्रश्न, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पाणी व रस्ते यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर ही पिढी अधिक आक्रमक आणि संवेदनशील भूमिका घेत असल्याचे दिसते. .त्यामुळेच अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना आगामी काळात संघटना मजबूत ठेवण्यासाठी तरुण नेतृत्व घडवणे आवश्यक वाटू लागले आहे. निवडणुकांतही हा बदल ठळकपणे जाणवू लागला आहे. युवा पिढीला संधी देण्यामागे केवळ राजकीय समीकरणेच नव्हे, तर बदलत्या काळाची गरजही महत्त्वाची ठरत आहे. .निर्णयप्रक्रियेत गती, पारदर्शकता आणि जनतेशी थेट संवाद वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणापुरत्या मर्यादित न राहता तालुका व जिल्हा पातळीवरील राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या ठरणार आहेत. .अनेक ठिकाणी जुन्या चेहऱ्यांऐवजी नव्या, तरुण उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजकारणाची धुरा आता हळूहळू नवीन पिढीच्या हाती जाण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक केवळ सत्ता मिळवण्यापुरती न राहता नेतृत्वातील पिढीबदलाची ठरणार आहे. .मतदारांनीही नव्या चेहऱ्यांकडे आशेने पाहण्यास सुरुवात केली असून, तरुणाईला संधी देण्याचा कल वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातून स्थानिक राजकारणात नव्या पिढीचा उदय होणार आहे. भविष्यातील तालुका व जिल्हा नेतृत्वाची पायाभरणी याच निवडणुकांतून होणार, हे निश्चित म्हणावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.