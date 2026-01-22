पश्चिम महाराष्ट्र

Shirala Elections : नव्या पिढीकडे नेतृत्व हस्तांतरणाचे नेत्‍यांचे प्रयोग; घरातील दुसऱ्या पिढीला सक्रिय करण्याचा नेत्यांनी केला निर्धार

Youth Politics : शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका यंदा केवळ सत्ता मिळवण्यापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आपल्या घरातील आणि संघटनेतील तरुण पिढी थेट मैदानात.
Young candidates file nominations as senior leaders step into mentoring roles in Shirala.

sakal

शिवाजीराव चौगुले :सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिराळा : शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी निवडण्यापुरत्या मर्यादित न राहता, तालुका व जिल्हा पातळीवरील राजकारणाची नवी दिशा ठरविणाऱ्या असल्याचे चित्र आहे.

Sangli
political
Youth
election
Paschim maharashtra
shirala
political leader
battis shirala
Political Controversy
Political Accountability
political alliances in Maharashtra

