लागण नसतानाही कोरोना लागला जीव घ्यायला...

अकोले : कोरोनाची बाधा झालेल्या लोकांचा आकडा हजाराच्या आसपास असला तरी संपूर्ण मानव जातीचं जीणं हराम केलं आहे. काहींच्या तो नोकऱ्या खायला लागलाय तरी काहींना उपासमार सुरू लागलाय. त्याने नातीही तोडायला सुरूवात केलीय. उपासमार सुरू झाल्याने लोकांनी मृत्यूला कवटाळायला सुरूवात केलीय. अकोल्यातही असंच काहीसं घडलं. पार्श्‍वभूमीवर "लॉकडाउन' सुरू असल्याने घराबाहेर पडता येत नाही. मोलमजुरी बंद झाली. उपासमारीमुळे विधवा महिलेने आयुष्यच संपविण्याचा निर्णय घेतला. सुदैवाने हा प्रकार शेजारील एका कार्यकर्त्याच्या लक्षात आल्याने महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न फसला. सोमवारी (ता. 6) दुपारी अकोल्यात हा प्रकार झाला. कोरोनाच्या संकटामुळे उपासमार सुरू झाल्याने दोन लहान मुलांना वाऱ्यावर सोडून महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पतीचे निधन झालेले. मुले शिक्षण घेतात. चार घरची धुणीभांडी करून कशीतरी ती कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होती. मात्र, कोरोनाच्या संसर्गामुळे सगळी परिस्थिती बदलली. कोणीही घरी कामाला बोलविना. हाताला काम नाही. घरात खायला काही नाही. कसे जगायचे, पुढे काय, असे अनेक प्रश्‍न तिच्यासमोर उभे राहिले. या प्रश्‍नांतून सुटका करून घेण्यासाठी तिने मरणाला जवळ केले. हेही वाचा - गुरूजींनी दिली नव्वदीतही दीड लाखांची मदत गळ्याला फास लावून ही महिला जीवन संपविण्याच्या प्रयत्नात असतानाच, शेजारी राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद रूपवते यांनी हा प्रकार पाहिला. क्षणाचाही विलंब न लावता, त्यांनी महिलेने घराचा आतून बंद केलेला दरवाजा तोडून तिचा जीव वाचविला.

मिलिंद रूपवते यांनी तातडीने या घटनेची माहिती नगरसेविका स्वाती शेणकर यांचे पती संदीप शेणकर व शिवसेनेचे शहरप्रमुख नितीन नाईकवाडी यांना कळविली. त्यांनी तहसीलदार मुकेश कांबळे व पोलिस उपनिरीक्षक दीपक ढोमणे यांच्या कानावर ही घटना घातली. तहसीलदार कांबळे यांनी घटनास्थळी जाऊन महिलेला धीर दिला. तिला तातडीने अत्यावश्‍यक धान्य, किराणा व भाजीपाला घरपोच करून आधार दिला.

सामाजिक कार्यकर्ते नितीन नाईकवाडी, डॉ. आशिफ शेख, संदीप मोरे, समीर डोंगरे, विजय गरुड यांनी या कुटुंबाशी व शेजारच्या लोकांशी संवाद साधला. त्यांना आधार देत मदत केली. या घटनेमुळे शहरात मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबांची आर्थिक कुचंबणा व मुस्कटदाबी समोर आली आहे.

