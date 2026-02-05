पश्चिम महाराष्ट्र

Pollution & Antibiotics : औषधं घेतली तरी खोकला जात नाही! प्रदूषण आणि प्रतिजैविकांचा वाढतोय धोका

Lifestyle and food habits : पूर्वी वर्षातून एखाद्यावेळी होणारा खोकला आता अनेक नागरिकांसाठी कायमचा त्रास ठरत आहे. औषधोपचार करूनही खोकला बरा न होण्यामागे प्रदूषण, बदलते वातावरण आणि प्रतिजैविकांचा अतिरेक ही मुख्य कारणे असल्याचे तज्ज्ञ डॉक्टर स्पष्ट करत आहेत.
- अतुल पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
सांगली : काही वर्षांपूर्वी खोकला वर्षातून एकदा यायचा. औषधोपचार घेतले की, चार-पाच दिवसांत बरा व्हायचा. आता औषधोपचार घेऊनही खोकला बरा होत नाही. तसेच वर्षातून अनेकदा खोकला लागत आहे. प्रदूषण आणि प्रतिजैविकांची वाढलेली मात्रा हेच खोकला लवकर बरा न होण्यामागचे कारण आहे, असे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

