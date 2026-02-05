Pollution & Antibiotics : औषधं घेतली तरी खोकला जात नाही! प्रदूषण आणि प्रतिजैविकांचा वाढतोय धोका

सांगली : काही वर्षांपूर्वी खोकला वर्षातून एकदा यायचा. औषधोपचार घेतले की, चार-पाच दिवसांत बरा व्हायचा. आता औषधोपचार घेऊनही खोकला बरा होत नाही. तसेच वर्षातून अनेकदा खोकला लागत आहे. प्रदूषण आणि प्रतिजैविकांची वाढलेली मात्रा हेच खोकला लवकर बरा न होण्यामागचे कारण आहे, असे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे..वातावरणात सातत्याने बदल होत आहेत. कधी ढगाळ तर, कधी कडक ऊन याचा परिणाम आरोग्यावर होत आहे. खोकला येण्याचा आणि प्रदूषणाचा काळ हा एकाचवेळी आल्याने खोकला बरा होण्यास अडचणी येत आहेत. .फिजिओथेरपी म्हणजे खबरदारीही आहे.जंतूंचा संसर्ग वाढला आहे. लोक बाहेर किंवा गर्दीच्या ठिकाणी जातात, तिथे मास्क वापरत नाहीत. बाहेर लोक शिंकताना तोंडावर हातरुमाल वापरत नाहीत. याचवेळी बाहेरचे खाणे-पिणे होते. अनेकदा कोंदट ठिकाणी राहणे, हे खोकला सतत येण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत..मेडिकलमध्ये जाऊन स्वत:च गोळ्या घेणे, ‘ॲजिथ्रोमायसिन’ किंवा वारंवार प्रतिजैविके घेण्यामुळे जंतू निर्ढावले आहेत. वारंवार प्रतिजैविके घेतल्यामुळे आता जास्त ताकदीची आणि महाग औषधे घ्यावी लागत आहेत..Winter Health Care : हिवाळ्यात आरोग्य जपा! कोणते आजार वाढतात अन् त्यावर काय करावे? वाचा एका क्लिकवर.परदेशात कुठल्याही सिद्धतेशिवाय प्रतिजैविके दिली जात नाहीत. तिथे प्रतिजैविकांचा वापर संयमाने होत आहे. आपल्याकडे धर नाही. शरीरावर सतत प्रतिजैविकांचा वापर होत असल्याने जंतूंची प्रतिकार शक्ती वाढत आहे. जंतू निर्ढावले आहेत. प्रतिजैविके खाल्ल्यानंतरही प्रतिकार होत आहे. या गोष्टींचा रुग्णांनी विचार करायला हवा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे..तज्ज्ञांच्या मते.. मधुमेह, कर्करोग, श्वसनविकार, अर्धांगवायू, स्थूलपणा, हृदयरोग, संधिवात असलेल्या रुग्णांना अधिकची औषधे घ्यावी लागत आहेत. यातच त्यांना खोकला लागल्यास अधिक त्रास होऊ शकतो. अशावेळी एकतर त्यांना ॲडमिट करावे लागते किंवा महागडी इंजेक्शन घेण्याची वेळ येते..खोकला झाल्यानंतर प्रदूषणामुळे श्वसनमार्ग खरवडतो. जखम झाल्याने लवकर पुनर्प्राप्ती होत नाही. तसेच व्हायरसचे व्हेरिएंटदेखील शून्यांवर जात नाही. लोकांच्या खाण्याच्या पद्धती बदलल्या आहेत. रात्री उशिरा जेवण केल्याने जठरातील पित्त अन्ननलिकेतून घशात येते. त्यामुळे सूर्य मावळतेवेळी जेवण करा आणि अडीच तासानंतर झोप घ्या. रात्रीच्या जेवणात पित्त निर्माण करणारे पदार्थ असू नयेत..घराच्या आसपासचे वातावरण स्वच्छ ठेवणे, मच्छर कॉईल, परफ्युम वापरू नये. त्याचे इन्फेक्शन झाले, तर रिकव्हरीला वेळ लागतो. त्यासोबतच धूर, दमट हवा, घाण, धूळ, सुगंधी फुले सतत जवळ असू नयेत. वीटभट्टी, साखर कारखाना परिसरातील प्रदूषणातून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करा. .डॉक्टरांकडे न जाता मेडिकलमध्ये जाऊन प्रतिजैविकांची मात्रा घेणे, त्यामुळे जंतूदेखील निर्ढावले आहेत. जंतूंची रोगप्रतिकारशक्ती वाढत आहे. ‘सेल्फ मेडिकेशन’ हा खोकला कायम राहण्यास कारणीभूत आहे. ताकदीच्या आणि महाग प्रतिजैविकांमुळे शरीराचे नुकसान होत आहे. परदेशात कुठल्याही सिद्धतेशिवाय प्रतिजैविके दिली जात नाही.-डॉ. अनिल मडके, श्वसन विकारतज्ज्ञ.वातावरणातील प्रदूषणाचा परिणाम खोकल्यावर होतोय. पूर्वी प्रदूषण कमी असल्याने खोकला लवकर बरा व्हायचा. प्रदूषणामुळे श्वसनमार्ग खरवडला जातोय. त्यामुळेच व्हायरसचे व्हेरिएंट शून्यावर जात नाहीत. खोकला बरा न होण्याला लोकांची खाण्याची पद्धत कारणीभूत आहे. त्यासाठी काही सवयी आणि पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे.- डॉ. बिंदूसार पलंगे, एम. डी. .हे टाळा...! बाहेरचे खाणे, विनाकारण प्रवास, सेल्फ मेडिकेशन , धूळ, धुरात जाणे, रात्री थंड खाणे हे करा...!जेवणाच्या वेळा पाळा, रात्री हळद-दूध प्यावे , गर्दीत मास्क वापरा, रात्री मच्छरदाणी वापरा, डॉक्टरांकडून औषध घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.