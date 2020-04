तेलावरून पेटलेला असंतोषाचा भडका विझला ः आता नगरमध्ये मिळेल सर्वांना पेट्रोल-डिझेल

नगर ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व लॉकडाउनच्या नियमांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून जिल्ह्यात शासकीय वाहने, ऍम्ब्युलन्स, वैद्यकीय सेवा यांनाच पेट्रोल-डिझेलची सुविधा असल्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. मात्र, त्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून, पहाटे 5 ते सकाळी 9 या वेळेत पेट्रोल आणि पहाटे पाच ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत डिझेल सर्वांसाठी उपलब्ध राहणार आहे. याबाबतचे दुरुस्ती आदेश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आज जारी केले आहेत. पेट्रोल बंद केल्याने जिल्ह्यात असंतोषाचा भडका उडाला होता. हेही वाचा - आरोग्यसेविका दुरावल्या स्वतःच्याच घरापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन जारी करण्यात आले होते. लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा तीन मेपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी 13 एप्रिल रोजी रात्री पेट्रोल-डिझेल विक्रीसंदर्भात आदेश जारी केले. त्यात सर्व खासगी चारचाकी, दुचाकी वाहनांसाठी पेट्रोलविक्री पूर्णतः बंद करण्यात आली. शासकीय वाहने ऍम्ब्युलन्स, वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्‍टर, परिचारिका व वैद्यकीय सेवेशी निगडित कर्मचारी यांना ओळखपत्रे तपासून पेट्रोलविक्री करण्यात यावी, याव्यतिरिक्त पेट्रोल-डिझेल विक्री करण्यास मनाई केली होती. दरम्यान, या आदेशाने निर्माण झालेल्या अडचणींकडे अनेकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर आज सायंकाळी पेट्रोल-डिझेल विक्रीबाबत दुरुस्ती आदेश काढण्यात आले. नव्या आदेशानुसार पेट्रोल-डिझेल सर्वांसाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे.

