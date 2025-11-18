Sangli News : पोलिसांनी ठरवलं...झुंडशाहीला ठोकणार!

सांगली - सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील झुंडशाही मोडण्यासाठी अधीक्षक संदीप घुगे यांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या झुंडशाहीला ठोकून काढत यानिमित्ताने कायद्याचा धाक निर्माण केला जाणार आहे. शहरातील ‘डार्क स्पॉट’वरील नशेखोर आणि हुल्लडबाजांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यासाठी स्थानिक पोलिसांसह एलसीबी, विशेष शाखा, राखीव दल, जलद कृती दलाचा यात समावेश राहणार आहे..सांगली शहरात घरात घुसून उत्तम मोहिते याचा खून करण्यात आला. त्यानंतर काल कुपवाड परिसरात सराईत गुन्हेगाराने गोळीबार केल्याची घटना घडली. तसेच फाळकूटदादांसह सराईत गुन्हेगारांचा शहरात सर्रास वावर सुरू आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत गुन्हेगारी कमी असली, तरी सलग झालेल्या घटनांमुळे समाजात संतापाची लाट उसळली आहे..सुरक्षित सांगलीसाठी आता अधीक्षक घुगे यांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. आज सांगली आणि मिरज उपाधीक्षक कार्यालयाच्या हद्दीतील आठ पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. आज सकाळपासून अधीक्षकांनी सारी माहिती जाणून घेतली. प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचा माहिती संकलित केली. त्यानंतर आजपासून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे..सांगली-मिरजेत आता पुढील काही दिवस ही विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. यात प्रामुख्याने गर्दीची ठिकाणे, सार्वजनिक ठिकाणी, ओपन बार, नशेखोरांचे ‘डार्क स्पॉट’ हेरले जाणार आहेत. त्याठिकाणी पोलिसांची एकवेळेस फेरी नसून ठिय्या मारला जाणार आहे. त्याठिकाणी असा कोणी दिसून आल्यास त्यावर पोलिसांचा दंडुका उगारला जाणार आहे..याची सुरुवातच आजपासून करण्यात आली आहे. सांगलीकर नागरिकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी ही मोहीम असणार आहे. तसेच पोलिसांची सीसीटीव्ही व्हॅनही रस्त्यावर उतरली जाणार आहे. शहरातील झुंडशाहीला साफ करून जिल्ह्यात ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे..‘दृश्य पोलिसिंग’वर भरशहरातील अतिसंवेदनशील आणि गुन्हेगारांचे कॅपिटल असणाऱ्या भागात दृश्य स्वरूपाचे पोलिसिंग अधिक प्रमाणात केले जाणार आहे. पोलिसांचा वावर सुरू झाला तर गुन्हेगारांवर वचक बसेल, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. या विशेष मोहिमेत पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे स्वतः रस्त्यावर उतरणार आहेत. आज सायंकाळी अधीक्षक घुगे हे शामरावनगर परिसरात गस्तीसाठी उतरले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.