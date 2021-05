मिरजेत विनाकारण फिरणाऱ्या २६ जणांना दंड

मिरज (सांगली) : शहरात विनाकारण फिरणाऱ्या दुचाकीस्वार नागरिक चारचाकी चालकांसह आस्थापने सुरू ठेवणाऱ्यांना मिरज पोलिसांनी (Police) दंड (fine) आकारला. मार्केट परिसरात सकाळी ११ पासून पोलिस निरीक्षक राजू ताशीलदार यांनी विशेष मोहीम राबवत नाकाबंदी (Blockade) करून विनाकारण फिरणाऱ्या प्रत्येकाची चौकशी केली. अनेकांनी बोगस ओळखपत्र गळ्यात परिधान करून पोलिस प्रशासनास (Police administration) चकवा देण्याचा प्रयत्न केला. वेळीच पोलिसांनी चौकशी करून अशा बनवेगिरीला आळा घातला. (Police have imposed fines on people wandering in miraj for no reason)

सकाळपासून शहरात विनाकारण गर्दी होत असल्याचे चित्र पोलिस निरीक्षक राजू तहसीलदार यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी वेळीच पोलिसांचा फौज फाटा घेऊन मार्केट परिसरात नाकाबंदी करीत प्रत्येकाची चौकशी सुरू केली. विनाकारण फिरणारे, दुचाकी वापरणारे आणि चार चाकीमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी घेऊन प्रवास करणारे यांची चौकशी करून त्यांना दंड केला.

शासन आदेश सकाळी आठ ते अकरा फक्त होम डिलिव्हरीला परवानगी असताना काहींनी दुकाने सुरू केल्याचे निदर्शनास आल्यावर अशा दोन दुकानांना एक हजाराचा दंड आकारला. चोवीस नागरिकांना पाचशे रुपयांचा दंड करण्यात आला. दंड आकारलेल्या नागरिकांचे पोलिस निरीक्षक राजू तहसीलदार यांनी प्रबोधन करून घरी सोडले. परत आढळल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला. (Police have imposed fines on people wandering in miraj for no reason)