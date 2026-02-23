पश्चिम महाराष्ट्र

Police Recruitment Death : बापाच्या डोईवरचं कर्ज उतरवायचं होतं, पण स्वप्न धुळीला मिळालं; पोलिस भरतीवेळी संग्रामचा मृत्यू चटका लावणारा!

23 year old dies during police recruitment run in Maharashtra : छत्रपती संभाजीनगर येथे पोलिस भरतीच्या 1600 मीटर धाव चाचणीत सांगलीच्या संग्राम शिंदेचा मृत्यू झाला. कर्जबाजारी शेतकरी कुटुंबातील या तरुणाचे खाकी परिधान करण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले.
Sangram Shinde 1600 Meter Run Death News

संजय गणेशकर
पलूस : मोराळे (ता. पलूस) येथील २३ वर्षीय संग्राम धोंडीराम शिंदे. डोळ्यांत स्वप्न, मनात जिद्द आणि हृदयात कुटुंबासाठी काहीतरी करून दाखवण्याची आग असलेला हा युवक. शनिवारी (ता. २१) सकाळी छत्रपती संभाजीनगर येथे सुरू असलेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेत १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीदरम्यान संग्रामला चक्कर आली. क्षणांतच तो जमिनीवर कोसळला (Police Recruitment Death). जगण्याच्या लढाईत रोज धावणारा संग्राम नियतीसमोर हरला. त्याचं ‘खाकी’चं स्वप्न अधुरं राहिलं. (Police Recruitment Death in Maharashtra)

