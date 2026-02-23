Police Recruitment Death : बापाच्या डोईवरचं कर्ज उतरवायचं होतं, पण स्वप्न धुळीला मिळालं; पोलिस भरतीवेळी संग्रामचा मृत्यू चटका लावणारा!

पलूस : मोराळे (ता. पलूस) येथील २३ वर्षीय संग्राम धोंडीराम शिंदे. डोळ्यांत स्वप्न, मनात जिद्द आणि हृदयात कुटुंबासाठी काहीतरी करून दाखवण्याची आग असलेला हा युवक. शनिवारी (ता. २१) सकाळी छत्रपती संभाजीनगर येथे सुरू असलेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेत १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीदरम्यान संग्रामला चक्कर आली. क्षणांतच तो जमिनीवर कोसळला (Police Recruitment Death). जगण्याच्या लढाईत रोज धावणारा संग्राम नियतीसमोर हरला. त्याचं ‘खाकी’चं स्वप्न अधुरं राहिलं. (Police Recruitment Death in Maharashtra).संग्राम एका सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेला युवक. घरची परिस्थिती हलाखीची. द्राक्षबाग तोट्यात, कोरोनानंतर लाखोंनी वाढलेले कर्ज. बँका, सोसायट्यांचे हप्ते, व्याजाचा डोंगर वाढत होता. या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी वडिलांनी ट्रॅक्टर घेऊन ऊस वाहतूक सुरू केली. तिथेही फसवणूक झाली. ऊस तोडणी मजुरांनी फसवले. कर्ज कमी होण्याऐवजी वाढतच गेले. नाईलाजाने वडील धोंडिराम शिंदे यांनी छातीवर दगड ठेवून, कर्जासाठी जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला. अडीच एकरांपैकी एक एकर जमीन विकून कर्ज फेडले..National Highway Crime : पुणे-सोलापूर हायवेवर रक्ताचा सडा! दुचाकीला पिकअपची धडक अन् कोयत्याने सपासप वार; साडेचार वर्षांनंतर घेतला दुहेरी खुनाचा बदला?.या सगळ्या संकटांत संग्राम वडिलांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहिला. शिक्षण घेत तो शेती, ऊस वाहतूक यात मदत करायचा. परिस्थिती ओळखून त्याने अतिशय कमी वयात वडिलांबरोबर काम सुरू केले होते. तो घराचा आधार बनू पाहत होता. घर सावरण्याचं एकच स्वप्न त्याच्या डोळ्यांत होतं. पोलिस बनायचं, खाकी घालायची आणि आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर हसू आणायचं. त्यासाठी तो रोज सराव करत होता. घाम गाळत होता. अनेक परीक्षा देत होता..Police Recruitment Youth Death : पोलिस भरतीवेळी धावताना सांगलीच्या 23 वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी अंत; 1600 मीटरची 'ती' धाव ठरली शेवटची, खाकीचं स्वप्न उराशी, पण....मध्यंतरी त्याला भारती विद्यापीठ, पुणे येथे नोकरी मिळाली, तरी त्याने पोलिस भरतीचं स्वप्न सोडलं नाही. पुण्यात असतानाच पोलिस भरती परिक्षेचा कॉल आला. त्याने घरी वडिलांना फोन करून पोलिस भरतीसाठी छत्रपती संभाजीनगरला जाणार असल्याचं कळवलं. तो थेट पुण्याहून छत्रपती संभाजीनगरला गेला. आशा, आत्मविश्वास आणि स्वप्नांचं गाठोडं घेऊन तो पोलिस भरतीला उतरला होता. ते स्वप्न त्याचा शेवटचा श्वास ठरले. १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीदरम्यान तो जमिनीवर कोसळला व रुग्णालयात दाखल करण्याआधीच संग्रामने अखेरचा श्वास घेतला..जबाबदारीची जाणीवसंग्रामने पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले. शिक्षण घेत असताना तो शेती व इतर कामात मदत करायचा. कुटुंब आर्थिक अडचणीत असताना तो मागे हटला नाही. मन:स्थिती बिघडू दिली नाही. नोकरीसाठी धडपडत राहिला. कारण त्याला आपल्या अडचणीत असलेल्या कुटुंबाची व जबाबदारीची जाणीव होती. संग्रामच्या दुर्दैवी मृत्यूमुळे शिंदे कुटुंबावर आभाळ कोसळलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.