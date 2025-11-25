पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : “भाजप आता निष्ठावंतांचा नव्हे, तर चंदादारांचा पक्ष!” निवास पाटीलांचा ‘घणाघात’, थेट राष्ट्रवादीत प्रवेश

Major Political Shift : "भाजप हा एकनिष्ठ, पक्ष वाढविणाऱ्यांचा राहिला नसून तो चंदा देणाऱ्या लोकांचा बनला आहे,’’ अशी टीका वाळवा तालुका सरचिटणीस निवास पाटील यांनी केली. त्यांनी आज आमदार जयंत पाटील यांचे नेतृत्व मान्य करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला.
सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर : ‘‘भाजप हा एकनिष्ठ, पक्ष वाढविणाऱ्यांचा राहिला नसून तो चंदा देणाऱ्या लोकांचा बनला आहे,’’ अशी टीका वाळवा तालुका सरचिटणीस निवास पाटील यांनी केली. त्यांनी आज आमदार जयंत पाटील यांचे नेतृत्व मान्य करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला.

