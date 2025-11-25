Sangli Politics : “भाजप आता निष्ठावंतांचा नव्हे, तर चंदादारांचा पक्ष!” निवास पाटीलांचा ‘घणाघात’, थेट राष्ट्रवादीत प्रवेश

ईश्वरपूर : ‘‘भाजप हा एकनिष्ठ, पक्ष वाढविणाऱ्यांचा राहिला नसून तो चंदा देणाऱ्या लोकांचा बनला आहे,’’ अशी टीका वाळवा तालुका सरचिटणीस निवास पाटील यांनी केली. त्यांनी आज आमदार जयंत पाटील यांचे नेतृत्व मान्य करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला..ते म्हणाले, ‘‘भारतीय जनता पक्षात जो पैसा देतो, त्याला पद देण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. चांगल्या विचारांचे लोक भाजपपासून दुरावले आहेत. पक्षात आपले स्वतःचे मत मांडण्याचा अधिकार राहिलेला नाही.’’ आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘पक्षाला एक उमदा वक्ता, युवा चेहरा मिळाला आहे.’’.Sangli News : पलूसला नंबर वन शहर करण्याची आमदार कदम यांची ग्वाही; विकासकामांची यादीच ऐकून टाळ्यांचा कडकडाट!.यावेळी शहराध्यक्ष शहाजी पाटील, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आनंदराव मलगुंडे, राजारामबापू कारखान्याचे अध्यक्ष प्रतीक पाटील, खंडेराव जाधव, संग्राम पाटील, कमल पाटील, शैलेश पाटील आदी उपस्थित होते. दरम्यान, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे युवा अध्यक्ष गणेश शेवाळे यांनी नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आनंदराव मलगुंडे यांना पाठिंबा दिला..Sangli News : सांगलीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर आत्मदहनाचा प्रयत्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.