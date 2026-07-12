पश्चिम महाराष्ट्र

Who is Priyadarshini Naik? : माजी मंत्र्यांची नात एनसीसीमध्ये चमकली! सांगलीच्या प्रियदर्शनी नाईकची 'बेस्ट कॅडेट' म्हणून निवड; 'सी' प्रमाणपत्रात मिळवली 'ए' ग्रेड

Who is Priyadarshini Naik? : शिराळ्यातील प्रियदर्शनी सत्यजित नाईक हिची २०२५ ची बेस्ट कॅडेट म्हणून निवड झाली. एनसीसीतील उल्लेखनीय कामगिरी, सी प्रमाणपत्रातील ए ग्रेड, नेतृत्व आणि राष्ट्रीय शिबिरांतील सहभागामुळे तिला हा सन्मान मिळाला.
Priyadarshini Naik NCC Best Cadet 2025

Priyadarshini Naik NCC Best Cadet 2025

esakal

शिवाजी चौगुले
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शिराळा : सांगलीतील श्रीमती कस्तुरबाई वालचंद महाविद्यालयाची ‘बेस्ट स्टुडंट’ आणि राष्ट्रीय छात्र सेनेची (एनसीसी) ज्युनियर अंडर ऑफिसर प्रियदर्शनी सत्यजित नाईक हिची वर्ष २०२५ ची ‘बेस्ट कॅडेट’ म्हणून निवड झाली (NCC C Certificate A Grade student) आहे. माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक यांची ती नात आहे.

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