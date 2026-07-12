Who is Priyadarshini Naik? : माजी मंत्र्यांची नात एनसीसीमध्ये चमकली! सांगलीच्या प्रियदर्शनी नाईकची 'बेस्ट कॅडेट' म्हणून निवड; 'सी' प्रमाणपत्रात मिळवली 'ए' ग्रेड

शिराळा : सांगलीतील श्रीमती कस्तुरबाई वालचंद महाविद्यालयाची ‘बेस्ट स्टुडंट’ आणि राष्ट्रीय छात्र सेनेची (एनसीसी) ज्युनियर अंडर ऑफिसर प्रियदर्शनी सत्यजित नाईक हिची वर्ष २०२५ ची ‘बेस्ट कॅडेट’ म्हणून निवड झाली (NCC C Certificate A Grade student) आहे. माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक यांची ती नात आहे..प्रियदर्शनीने एनसीसीच्या अत्यंत कठीण समजल्या जाणाऱ्या ‘सी’ प्रमाणपत्र परीक्षेत ‘ए’ श्रेणी मिळवत आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. तसेच तिने सलग ११ महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण शिबिरे यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहेत..यामध्ये राजस्थानमधील ‘ॲडव्हान्स लीडरशिप कॅम्प’, साहसी ‘शिवाजी ट्रेल ट्रेक कॅम्प’ तसेच प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या ‘रिपब्लिक डे कॅम्प (आरडीसी)’ आणि ‘थल सैनिक कॅम्प (टीएससी)’ यांसारख्या राष्ट्रीय व आंतरसंचलन शिबिरांचा समावेश आहे..Sangli Politics : जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच मोठा धक्का! ईश्वरपूरच्या नगराध्यक्षांचे पद रद्द, जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा निर्णय; आता 15 दिवसांत काय होणार?.उत्कृष्ट वक्तृत्व, नेतृत्वगुण आणि आत्मविश्वासपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर तिला कोल्हापूर ग्रुपतर्फे ‘विशेष कौतुकपत्र’ देऊन गौरविण्यात आले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र एनसीसीचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी, तसेच कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती महाराजांसमोर एनसीसीच्या विविध उपक्रमांचे ब्रीफिंग करण्याची संधीही तिला मिळाली. तिच्या यशामुळे मुलींनी एनसीसीमध्ये सहभागी होऊन नेतृत्व, शिस्त आणि देशसेवेची भावना जोपासावी, असा प्रेरणादायी संदेश मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..प्रत्येक मुलींनी फक्त आर्मीत अधिकारी बनणण्यासाठी एनसीसी करावी, असे नाही तर जबाबदार नागरिक बनण्यासाठी करावी.आपणाला एनसीसी मजबूत व स्वावलंबी बनवते.-प्रियदर्शनी नाईक, बेस्ट कॅडेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.