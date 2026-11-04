पश्चिम महाराष्ट्र

Pune Bengaluru Highway: पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहतुकीचा खोळंबा! किनीतील आंदोलनामुळे कोगनोळीत ट्रकच्या लांबच लांब रांगा

Kinni Road Block Protest Affects Highway Traffic Movement: किनी टोलनाक्यावरील रास्ता रोकोमुळे पुणे-बंगळूर महामार्गावर परिणाम; कोगनोळीत वाहने अडकली.
Kognoli Toll Plaza Traffic Update Heavy Vehicles Stopped After Farmers Protest At Kinni Causes Long Queues On Highway

Kognoli Toll Plaza Traffic Update Heavy Vehicles Stopped After Farmers Protest At Kinni Causes Long Queues On Highway

esakal

अनिल पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
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कोगनोळी : शेतकरी संघटनेच्या वतीने किनी टोलनाक्यावर सुरू असलेल्या रास्ता रोको आंदोलनाचा परिणाम महामार्गावरील वाहतुकीवर झाला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलीस प्रशासनाने कोगनोळी टोलनाका परिसरात मोठी वाहने अडवून ठेवली आहेत. त्यामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.

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