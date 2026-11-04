Pune Bengaluru Highway: पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहतुकीचा खोळंबा! किनीतील आंदोलनामुळे कोगनोळीत ट्रकच्या लांबच लांब रांगा

कोगनोळी : शेतकरी संघटनेच्या वतीने किनी टोलनाक्यावर सुरू असलेल्या रास्ता रोको आंदोलनाचा परिणाम महामार्गावरील वाहतुकीवर झाला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलीस प्रशासनाने कोगनोळी टोलनाका परिसरात मोठी वाहने अडवून ठेवली आहेत. त्यामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत..किनी टोलनाक्यावरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी पोलीस प्रशासनाने मोठ्या वाहनांची वाहतूक रोखली आहे. परिणामी कोगनोळी टोलनाका परिसरात ट्रक, कंटेनर व अन्य अवजड वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. .अचानक वाहने थांबविण्यात आल्याने वाहनचालकांना प्रतीक्षा करावी लागत असून महामार्गावरील वाहतुकीवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. आंदोलनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनाकडून वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. किनी येथील आंदोलन संपल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.