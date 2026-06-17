Man Rainwater Harvestin : माण तालुक्यात सक्षम अंगणवाडीतील रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजनेचा बोजवारा; निकृष्ट, अर्धवट कामांमुळे लाखो रुपयांचा निधी वाया

गोंदवले : अगदी बालपणापासूनच पाणी बचतीचे महत्व समजावे आणि पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करून त्याचा पुनर्वापर व्हावा या उद्देशाने शासनाने सक्षम अंगणवाडी योजनेतून इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुविधा बसविण्याची योजना आणली खरी ; परंतु माण तालुक्यात मात्र या योजनेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे नेमकं कुणाला 'सक्षम'करण्यासाठी ही योजना आहे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे महिला व बालकल्याण विभाग याबाबत अद्यापही गंधारीच्याच भूमिकेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..केंद्र शासनाने शिक्षणावर अधिक भर देऊन विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत.बालकांच्या शिक्षणाबरोबरच आरोग्यासाठी सक्षम अंगणवाडी योजनेमधून अनेक अंगणवाड्यांना एलईडी सेट,वॉटर फिल्टर,भांड्यांचे सेट तसेच इतर उपयोगी वस्तू उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.याशिवाय सामाजिक उद्देशातून अंगणवाडी इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुविधा बसविण्यात आली आहे..पाण्याच्या बचतीचे महत्व आणि पाण्याचा पुनर्वापर होणार असल्याने कमी पर्जन्यमान असलेल्या माण तालुक्यासाठी ही योजना मोलाची ठरणार आहे.मात्र या योजनेच्या कामातच मोठी अनागोंदी असल्याचे निदर्शनास येत आहे.तालुक्यातील अनेक अंगणवाडी इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा बसविण्यात आली असली तरी अनेक ठिकाणी ही कामे अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहेत.इमारतीच्या छतावरील पाणी वाहून नेण्यासाठी काही ठिकाणी नळ्याच नाहीत.तर काही ठिकाणी भिंतींवर केवळ नळ्यांना व्हॉल्व्ह बसविण्यात आले आहेत.काही ठिकाणी पाण्याचा प्रवाह साठवणूक टाकीकडे वळविण्याची व्यवस्था पूर्ण झालेली नाही.इतकंच नव्हे तर काही ठिकाणी बसविण्यात आलेल्या नळ्या आणि जोडण्या निकृष्ट अवस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे..यामधील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे समतल पातळीच्या स्लॅब असलेल्या इमारतीवर देखील रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा बसविण्यात आली आहे.अशा इमारतीवर पावसाचे पाणी थेट या यंत्रणेच्या नळ्यांमध्ये जाण्याची कोणतीही प्रभावी व्यवस्था नसताना ही कामे कशी मंजूर झाली?त्याचे तांत्रिक परीक्षण कोणी केले?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..पाण्याचे संकलनच होणार नसेल तर या इमारतींवर बसविण्यात आलेल्या यंत्रणेचा नेमका उपयोग काय?अपेक्षित लाभ मिळणार नसल्याने शासनाच्या लाखो रुपयांचा निधी या योजनेद्वारे वाया जात आहे.परंतु या गंभीर बाबीकडे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत आहे.कामांच्या दर्जाची आणि तांत्रिक बाबींची चौकशी न करताच अनेक ठिकाणची कामे पूर्ण असल्याच्या नोंदी देखील करण्यात आल्या आहेत..सक्षम अंगणवाडी योजनेतून इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा बसविण्यात येत आहेत.यंदाच्या वर्षात झालेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून चुकीच्या पद्धतीने कामे झाली असतील तर पुढील कार्यवाही करूज्ञानोबा गवळी,अधिकारी,महिला व बालकल्याण विभाग,माण.सक्षम अंगणवाडी योजनेतून अंगणवाडी इमारतींवर बसविण्यात आलेल्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणेची कामे चुकीच्या पद्धतीने झाली आहेत.प्रशासनाने तात्काळ पाहणी करून संबंधितांवर कारवाई करावी.अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन छेडावे लागेल.गौरी दिलीप तुपे,सदस्या, पंचायत समिती,माण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.