पश्चिम महाराष्ट्र

Man Rainwater Harvestin : माण तालुक्यात सक्षम अंगणवाडीतील रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजनेचा बोजवारा; निकृष्ट, अर्धवट कामांमुळे लाखो रुपयांचा निधी वाया

सक्षम अंगणवाडी योजनेतील रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कामांमध्ये मोठी अनागोंदी; अपूर्ण, निकृष्ट दर्जाच्या यंत्रणेमुळे पाणी बचतीचा उद्देश आणि शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी दोन्हीही वाया
Hydrological Infrastructure Failures: Structural Defects Discovered in Maan’s Rainwater Harvesting Slabs

Hydrological Infrastructure Failures: Structural Defects Discovered in Maan’s Rainwater Harvesting Slabs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गोंदवले : अगदी बालपणापासूनच पाणी बचतीचे महत्व समजावे आणि  पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करून त्याचा पुनर्वापर व्हावा या उद्देशाने शासनाने सक्षम अंगणवाडी योजनेतून इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुविधा बसविण्याची योजना आणली खरी ; परंतु माण तालुक्यात मात्र या योजनेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे नेमकं कुणाला 'सक्षम'करण्यासाठी ही योजना आहे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे महिला व बालकल्याण विभाग याबाबत अद्यापही गंधारीच्याच भूमिकेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

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