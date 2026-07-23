RadhaKrishna Irrigation Project : कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून वाद पेटला! कोल्हापुरातील प्रस्तावित धरणाला कर्नाटकचा तीव्र विरोध; कन्नड संघटनांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

बेळगाव : कोल्हापूर जिल्ह्यात कृष्णा नदीवर प्रस्तावित राधाकृष्ण सिंचन प्रकल्पांतर्गत (RadhaKrishna Irrigation Project) नवीन धरण बांधण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला कन्नड संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पामुळे कर्नाटकात येणाऱ्या कृष्णा नदीच्या पाण्यात घट होईल आणि चिक्कोडी तालुक्यातील कल्लोळ बंधारा, हिप्परगी बंधारा तसेच अालमट्टी धरणातील पाणीसाठ्यावर परिणाम होईल, असा दावा करत राज्य सरकारने तातडीने हरकत नोंदवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..कन्नड संघटनांच्या केंद्रीय समितीकडून मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे. पत्रात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजी येथे नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात राधाकृष्ण प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिल्याची घोषणा केली..या प्रकल्पातून कृष्णा नदीतील सुमारे ४ टीएमसी पाण्याचा वापर केला जाणार असून त्यामुळे कर्नाटकाकडे वाहणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होण्याची भीती आहे. आंतरराज्यीय नदीवर कोणतेही नवे प्रकल्प हाती घेताना खालच्या प्रवाहातील राज्यांशी चर्चा करणे आवश्यक असते..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात 24 तासांत 3.90 TMC पाण्याची आवक! 67 टीएमसीचा टप्पा पार, महाबळेश्वर-नवजात मुसळधार; पाहा आजची ताजी आकडेवारी.अशा प्रकारे एकतर्फी निर्णय घेणे हे आंतरराज्य नदी पाणी वाटपाच्या तत्त्वांचे तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, २०१३ पासून महाराष्ट्र सरकारने कृष्णा जलविवाद लवादाचा अंतिम निर्णय अधिसूचित होण्यास सहकार्य केलेले नाही. तसेच कर्नाटकच्या काही पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांनाही महाराष्ट्राने सहकार्य केलेले नाही..राधाकृष्ण प्रकल्पाचा उद्देश कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी शहराला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा असला, तरी या प्रकल्पामुळे कर्नाटकातील चिक्कोडी परिसरातील कल्लोळ बंधाऱ्याला पुरेसा पाण्याचा प्रवाह मिळणार नाही. परिणामी कृष्णा नदीकाठावरील शेकडो गावांमध्ये भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. कन्नड संघटनांनी महाराष्ट्राकडे पर्यायी जलस्रोत उपलब्ध असल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे..Radhanagari Dam Water Level : गगनबावड्यासह 12 धरण क्षेत्रांत अतिवृष्टी; राधानगरी धरणात 85 टक्के पाणीसाठा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 21 बंधारे पाण्याखाली.इचलकरंजीलगत वाहणाऱ्या पंचगंगा नदीतील पाण्याचा वापर करण्याचा पर्याय असताना कृष्णा नदीवर नवीन प्रकल्प उभारण्याचे कारण समजत नाही, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या या प्रस्तावाला ठाम विरोध नोंदवून आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय पावले उचलावीत. अन्यथा कृष्णा नदीवरील विद्यमान जलवाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही कन्नड संघटनांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.