पश्चिम महाराष्ट्र

Sangali Farmers : ऊस फडातच, कारखान्यांची वाट पाहत शेतकरी; वजन घटण्याची भीती वाढली

Sugarcane Harvest Delay : म्हैसाळ आणि टेंभू योजनांचे पाणी उपलब्ध झाल्याने ज्वारी, गहू, मका व हरभऱ्याची रब्बी पेरणी वेगाने सुरू असून आतापर्यंत सुमारे २८ टक्के क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे.
Standing sugarcane crop in Ranjani region awaiting transport to sugar mills.

Standing sugarcane crop in Ranjani region awaiting transport to sugar mills.

sakal

सकाळ वृत्तसेवासंताजी भोसले
Updated on

रांजणी : रांजणी मंडल विभागात रब्बी हंगामातील सुमारे २८ टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. रांजणी परिसरात अंदाजे ५०० ते ५५० हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड असून, काही भागातील ऊसतोडणीस गेला असला, तरी अनेक ठिकाणी अद्याप ऊस न गेल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
sugarcane
Paschim maharashtra
Sugar Factory
delay work
Rabi Season
Harvest delayed

Related Stories

No stories found.