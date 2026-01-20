Sangali Farmers : ऊस फडातच, कारखान्यांची वाट पाहत शेतकरी; वजन घटण्याची भीती वाढली

रांजणी : रांजणी मंडल विभागात रब्बी हंगामातील सुमारे २८ टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. रांजणी परिसरात अंदाजे ५०० ते ५५० हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड असून, काही भागातील ऊसतोडणीस गेला असला, तरी अनेक ठिकाणी अद्याप ऊस न गेल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. .उसाला तुरे येऊ लागल्यामुळे वजन घटण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. ऊस कधी जाणार, कोणता कारखाना नेणार आणि कोणता कारखाना जादा दर देणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..Sangli Farmer : १४ दिवसांचा नियम कागदावरच; उसाच्या एफआरपीसाठी शेतकरी पुन्हा आर्थिक कोंडीत.या परिसरातील शेतकरी विविध पिकांच्या लागवडीसाठी सज्ज झाले आहेत. म्हैसाळ व टेंभू योजनांचे पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. यासोबतच ज्वारी, हरभरा, गहू व मका ही रब्बी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जात आहेत. .चांगले उत्पादन मिळावे यासाठी शेतकरी कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या जोरदार पावसामुळे गवत व राने वाढल्याने शेतकरी अडचणीत आला होता. मात्र, मिळेल तिथून मजूर आणून शेत तयारीची कामे सुरू आहेत..Agriculture News : "भाव मिळो ना मिळो, कांदाच लावू"; मजुरांसाठी शेतकऱ्यांची पायपीट, सुगीचे दिवस आले मजुरांना.उसाचे क्षेत्र अधिक असल्याने कोणत्या साखर कारखान्याला ऊस घालायचा, यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील आहेत. जो कारखाना जादा दर देईल व बिल लवकर देईल, त्या कारखान्याला ऊस देण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. .शेतातील सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी मजुरांच्या शोधात आहेत. काही शेतकरी चारचाकी वाहनांद्वारे कर्नाटकातून मजूर आणून कामे करून घेत आहेत. काही ठिकाणी द्राक्ष छाटणीची तयारी पूर्ण झाली असून रब्बी हंगामाच्या कामांनाही वेग आला आहे. रांजणी मंडलामधील गावे.रांजणी, लोणारवाडी, मोघमवाडी, कोकळे, करलहट्टी, बसाप्पावाडी, अलकूड (एस), नांगोळे, हिंगणगाव, शिंदेवाडी, करोली (टी), रामपूरवाडी, म्हैसाळ (एम), कोंगनोळी, कुटकुळी, सराठी, विठुरायाचीवाडी, थबडेवाडी, अग्रण धुळगाव, पिंपळवाडी आदी गावांचा समावेश आहे..ऊस कर्नाटकातकवठेमहांकाळ तालुक्यात उसाचे क्षेत्र मोठे असले, तरी सहकारी साखर कारखाना बंद असल्याने शेतकरी इतर तसेच कर्नाटकातील कारखान्यांकडे ऊस पाठवत आहेत. डफळापूर येथील श्रीपती साखर कारखाना हा या भागातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत असून, रांजणी परिसरातील बहुतांश ऊस या कारखान्याकडे जात आहे. उर्वरित ऊसही लवकरच नेला जाईल, अशी आशा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे..परिसरातील पूर्ण झालेली पेरणी ज्वारी ६०६ हेक्टरवर गहू २८५ हेक्टर मका ६७५ हेक्टर हरभरा ५२७ हेक्टर.उसाचे ५५० हेक्टररांजणी परिसरात पाचशे ते साडेपाचशे हेक्टर ऊस लावण असून, येथील ऊस डफळापूरच्या श्रीपती कारखान्यास घेऊन देण्यात येईल राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा ऊस लवकर नेण्यात येईलच.-माणिकराव भोसले, जिल्हा परिषद माजी सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.