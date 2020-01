जैन संघटनेच्या उपक्रमाची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डकडे नोंद

सांगली : मनोबलवृद्धी, आत्मविश्वास, स्वसंरक्षण, संस्कारमूल्य अशा गोष्टींवर आधारीत भारतीय जैन संघटनेच्या युवती सक्षमीकरण उपक्रमाच्या माध्यमातून पाच हजार मुलींना प्रशिक्षीत करण्यात आले. इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने नोंद घेत बुधवारी विक्रमाबाबतचे प्रमाणपत्र व पदक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रदान केले. नेमिनाथनगर येथील कल्पद्रुम क्रीडांगणावर कार्यक्रम झाला. दोन दिवसांपासून युवती सक्षमीकरण कार्यक्रम जिल्ह्यात सुरू आहे. एकाचवेळी पाच हजार मुलींनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. संघटनेच्या प्रशिक्षकांमार्फत विविध गोष्टींबाबत प्रशिक्षित करण्यात आले. स्वयंजागृती, संवाद आणि नातेसंबंध, स्वसंरक्षण, निवड व निर्णय, मैत्रभाव अशा अनेक गोष्टींविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. दोन दिवसांच्या प्रशिक्षणांनंतर युवतींचा मेळावा कल्पद्रुम क्रीडांगणावर झाला. शांतिलाल मुथा फाऊंडेशनचे प्रमुख शांतिलाल मुथा, भारतीय जैन संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकड, केंद्रीय सदस्य व आयोजक सुरेश पाटील, लुल्ला चॅरिटेबल ट्रस्टचे किशोर लुल्ला, संघटनेचे दक्षिण भारत जैन सभेचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील, सभेचे चेअरमन रावसाहेब जिनगोंड पाटील, भालचंद्र पाटील, आण्णासाहेब उपाध्ये, प्रमोद पाटील, मिलिंद चौधरी, पारस ओस्वाल, महिला संघटनेच्या अध्यक्षा अर्चना मुळे उपस्थित होते. इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डचे परिक्षक कुशल सचन यांनी कार्यक्रमात विक्रमाची नोंद झाल्याचे स्पष्ट करीत त्याठिकाणी भारतीय जैन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पदक व प्रमाणपत्र प्रदान केले. अशा प्रकारचा युवती सक्षमीकरणाचा व्यापक कार्यक्रम भारतात प्रथम होत असल्याचे व अशा विक्रमाची नोंदही पुस्तकात नव्याने होत असल्याचे कुशल यांनी सांगितले. राजगोंड पाटील, सुभाष देसाई, बी. व्ही. शेट्टी, दीपक पाटील, अर्चना मुळे यांनी संयोजन केले. राज्यभरातून 50 प्रशिक्षक उपस्थित होते.

