Wind Power Project: 'पवन ऊर्जा प्रकल्प जमीन व्यवहाराची कसून चौकशी करावी': महसूलमंत्र्यांचे आदेश; सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

सांगली : जिल्ह्यात पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहाराची कसून चौकशी करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, जमिनीच्या व्यवहारातील कोणताही गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..२०२३ ते २०२५ या कालावधीत सांगली जिल्ह्यातील जमिनीच्या व्यवहारासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आमदार गोपीचंद पडळकर, मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक, तसेच सांगलीचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी जिल्ह्यात पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहाराची तातडीने चौकशी करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. .एका कंपनीने पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केली आहे. कंपनीने कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन करून निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त जमिनीची खरेदी केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. कंपनीने ज्या दराने जमिनी खरेदी केल्या, त्याच दराने त्या परत कराव्यात, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे..महसूलमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तातडीने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सखोल चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या व्यवहारांमध्ये काही अनधिकृत आढळले, तर जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले.