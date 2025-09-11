पश्चिम महाराष्ट्र

Wind Power Project: 'पवन ऊर्जा प्रकल्प जमीन व्यवहाराची कसून चौकशी करावी': महसूलमंत्र्यांचे आदेश; सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : जिल्ह्यात पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहाराची कसून चौकशी करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, जमिनीच्या व्यवहारातील कोणताही गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

