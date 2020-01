चोरट्यांनी घर फोडून सोन्याच्या दागिन्यांसह पार्क केलेली कारही पळवली...

बेळगाव - बंद घर फोडून चोरट्यांनी चार तोळे सोन्याच्या दागिन्यांसह घरासमोर पार्क केलेली सुमारे सात लाख रुपये किमतीची कारही लांबविली. एकूण ८.५० लाख रुपये किमतीच्या ऐवजावर त्यांनी डल्ला मारला. नक्षत्र कॉलनीत काल (ता. २६) सकाळी ही घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी आशिष डी. अल्मेडा यांनी कॅम्प पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली आहे. चोरट्यांनी अशी साधली संधी याबाबत पोलिसांतून मिळालेली अधिक माहिती अशी - श्री. अलमेडा आर्मी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसचे निवृत्त अधिकारी असून त्यांचे नक्षत्र कॉलनी येथे घर आहे. मात्र, प्रकृती ठिक नसल्याने ते उडुपीत उपचार घेत आहेत. त्यासाठी दोन महिन्यांपासून ते नक्षत्र कॉलनीतील घराला कुलूप लावून उडुपीला राहायला गेले आहेत. याच संधीचा फायदा घेत चोरट्यांनी त्यांच्या घराच्या दर्शनी दरवाजाचा कुलूप तोडून आत प्रवेश करत केला. कपाटात ठेवलेले सुमारे एक लाख ६० हजार रुपये किंमतीचे चार तोळे सोन्याचे दागिने चोरले. त्यावेळी चोरट्यांच्या हाती कारची चावीदेखील लागली. त्यामुळे, चोरट्यांनी घरासमोर उभी केलेली सुमारे सात लाख रुपये किमतीची बॅलेनो कारही चोरुन नेली. वाचा - देवा... एक तरी नात ठेवायची होती... रविवारी सकाळी अल्मेडा यांचा मुलगा घरी परतल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यांनी तातडीने ही माहिती कॅम्प पोलिसांना दिली. पोलीस निरीक्षक डी. संतोषकुमार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. ठसेतज्ज्ञ व श्‍वानपथकाला पाचारण करण्यात आले. चोरीची घटना रविवारी उघडकीस आली असली तरी ती नेमकी कधी घडली आहे. हे मात्र समजू शकले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून शहर आणि उपनगरात सातत्याने चोरीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे, नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे.



Web Title: The robbers also stole jewelry and a car parked in front of the house belgum news