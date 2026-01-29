Sangli RTE : आरटीई प्रवेशासाठी धावपळ सुरू; २०० शाळांची नोंदणी पूर्ण, पालकांची उत्सुकता वाढली

सांगली : शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत २०२६-२७ वर्षासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शाळांत प्रवेश देण्यात येणार आहे. आजअखेर २०० शाळांनी नोंदणी केली आहे. ऑनलाइन नोंदणीसाठी शुक्रवारपर्यंत (ता. ३०) मुदत आहे. दोन दिवस बाकी आहेत..शासनाने २०२६-२०२७ वर्षासाठी शाळांत ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेस मान्यता दिली आहे. शाळांना नोंदणीसाठी ९ जानेवारीपासून लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. शाळांनी लिंकवर ‘ऑनलाइन’ नोंदणी केली आहे. शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार या कायद्यान्वये राज्य शासनाच्या वतीने आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांत २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. .विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशाची शेवटची संधी! सोमवारी जाहीर होतील रिक्त जागा; प्रवेशासाठी २९ व ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत, वाचा... .प्रवेशासाठी नवीन शैक्षणिक वर्षात शासनाकडून मान्यता दिली जाते. त्यानुसार २०२६-२०२७ साठी ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांसाठी ‘ऑनलाइन’ प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘ऑनलाइन’ नोंदणीसाठी लिंक ओपन केल्यापासून आजअखेर जिल्ह्यातील दोनशे शाळांनी नोंदणी केली आहे. या शाळांत सुमारे १९७३ जागा आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित होणार आहेत..२०२५-२०२६ वर्षासाठी ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी २१८ शाळांनी नोंदणी केली होती. यात २०८२ जागा आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव होत्या. मात्र, ठराविक शाळेतच प्रवेश हवा या कारणावरून काही जागा रिक्त राहिल्या होत्या. शाळांची ‘ऑनलाइन’ नोंदणी करताना त्यांचे अक्षांश-रेखांश दिले आहेत. .विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशाची शेवटची संधी! सोमवारी जाहीर होतील रिक्त जागा; प्रवेशासाठी २९ व ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत, वाचा... .त्यामुळे पालकांना शाळा निवडताना घरापासून एक किलोमीटरच्या आतील, एक ते तीन किलोमीटर अंतरातील तसेच तीन किलोमीटरच्या पुढील शाळांची माहिती मिळते.गतवर्षीही शासनाने ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू केली. यंदाही शाळांची ‘ऑनलाइन’ नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर फेब्रुवारीपासून पालकांसाठी प्रवेश निश्चित करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. प्रवेशासाठी ही हवीत कागदपत्रे....‘आरटीई’ प्रवेशासाठी मुलाचा जन्म दाखला, पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा (आधारकार्ड, रेशन कार्ड, वीजबिल किंवा खरेदी दस्त) अशी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. राखीव प्रवर्गातून असल्यास जातीचा पुरावा, भाड्याने राहात असल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयात केलेला भाडेकरार आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. पालकांनी या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून ठेवावी. त्यामुळे पाल्यांच्या ऐन प्रवेशावेळी धावपळ होणार नाही, असे आवाहन प्रशासन विभागाकडून करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.