Sangli RTE : आरटीई प्रवेशासाठी धावपळ सुरू; २०० शाळांची नोंदणी पूर्ण, पालकांची उत्सुकता वाढली

School Registration, 25% Quota : शिक्षणाचा हक्क प्रत्येक मुलापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून यंदा सांगली जिल्ह्यात २०० शाळांनी नोंदणी केली आहे.
Students attending school under RTE quota admission scheme.

सांगली : शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत २०२६-२७ वर्षासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शाळांत प्रवेश देण्यात येणार आहे. आजअखेर २०० शाळांनी नोंदणी केली आहे. ऑनलाइन नोंदणीसाठी शुक्रवारपर्यंत (ता. ३०) मुदत आहे. दोन दिवस बाकी आहेत.

