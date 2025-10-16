पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: 'सांगलीत रुपाली चाकणकरांसमोर ५५ तक्रारींचा निपटारा'; कौटुंबिक हिंसेची २७ प्रकरणे, दोन महिन्यांत समित्या नेमण्याचे आदेश

Rupali Chakankar’s Sangli visit: ‘जनसुनावणीत जिल्ह्यातील महिलांकडून ५५ तक्रारी दाखल झाल्या. यामध्ये वैवाहिक/कौटुंबिक २९ प्रकरणे, सामाजिक ९ प्रकरणे, मालमत्तांसंदर्भात ७ प्रकरणे, कामाच्या ठिकाणी छळ ४ प्रकरणे व अन्य ६ अशा ५५ तक्रारींचा समावेश आहे.
Domestic Violence Tops List as Rupali Chakankar Reviews 55 Complaints in Sangli Meeting

Domestic Violence Tops List as Rupali Chakankar Reviews 55 Complaints in Sangli Meeting

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्यासमोर आज कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी त्रास, अत्याचार आदी ५५ तक्रारी आल्या. त्यांचा निपटारा करण्यात आला. जिल्ह्यातील खासगी, निमसरकारी अशा केवळ १३२ आस्थापनांत अंतर्गत तक्रार समित्या आहेत. अन्यत्र दोन महिन्यांत समित्या स्थापन करा, असे आदेश त्यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Sangli
women
Rupali chakankar
district
domestic violence
women empowerment
paschim maharshtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com