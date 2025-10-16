Sangli News: 'सांगलीत रुपाली चाकणकरांसमोर ५५ तक्रारींचा निपटारा'; कौटुंबिक हिंसेची २७ प्रकरणे, दोन महिन्यांत समित्या नेमण्याचे आदेश

सांगली : महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्यासमोर आज कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी त्रास, अत्याचार आदी ५५ तक्रारी आल्या. त्यांचा निपटारा करण्यात आला. जिल्ह्यातील खासगी, निमसरकारी अशा केवळ १३२ आस्थापनांत अंतर्गत तक्रार समित्या आहेत. अन्यत्र दोन महिन्यांत समित्या स्थापन करा, असे आदेश त्यांनी दिले. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.‘महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत सौ. चाकणकर आज जिल्हा दौऱ्यावर होत्या. तक्रारदाराला न्याय देऊन महिलांची सुरक्षितता व संरक्षणासाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. आमदार इद्रिस नायकवडी, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील व्यासपीठावर होत्या..‘‘जनसुनावणीत जिल्ह्यातील महिलांकडून ५५ तक्रारी दाखल झाल्या. यामध्ये वैवाहिक/कौटुंबिक २९ प्रकरणे, सामाजिक ९ प्रकरणे, मालमत्तांसंदर्भात ७ प्रकरणे, कामाच्या ठिकाणी छळ ४ प्रकरणे व अन्य ६ अशा ५५ तक्रारींचा समावेश आहे. तीन पॅनेलच्या माध्यमातून या तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात आली. बालविवाह रोखले नाहीत तर मंदिर समिती, सरपंच, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, पत्रिका छपाईवाला साऱ्यांवर कारवाई केली जाईल,’’ असा इशारा त्यांनी दिला..चाकणकर म्हणाल्या, ‘‘शासनाने महिला सुरक्षिततेसाठी कडक तरतुदी केल्या आहेत. त्यांची माहिती घेऊन महिलांनी अन्यायाविरोधात तक्रार दाखल करावी. महिलांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी न्याय मिळावा, यासाठी आयोग साथ देईल. आयोगाच्या जुलै-२०२३ मध्ये झालेल्या जनसुनावणीत आयोगाकडे दाखल झालेल्या तक्रारींच्या तुलनेत आजच्या जनसुनावणीत प्राप्त तक्रारींची संख्या कमी आहे. जिल्हा प्रशासनांतर्गत यंत्रणांनी चांगले काम केले आहे.’’.जिल्हाधिकारी काकडे यांनी ‘लक्ष्मीमुक्ती’, घरेलु कामगार आरोग्य शिबिर, ‘अस्वच्छ महिला स्वच्छतागृह दाखवा-एक हजार रुपये बक्षीस मिळवा’, दिव्यांग प्रमाणपत्र, नवरात्रोत्सवात ‘नारीबलम्’ उपक्रमांची माहिती दिली. काही योजना राज्य पातळीवर राबवण्याची शिफारस केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अधीक्षक संदीप घुगे यांनी पोलिस विभागाच्या उपक्रमाचा आढावा सादर केला..वाचाळवीरांना सल्ला; नागरिकशास्त्र अभ्यासाआमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलेले विधान आणि त्याला दिलीप पाटील यांनी उत्तर देताना केलेले हातवारे याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, ‘‘कुटुंबातील एक माणूस राजकारणात असतो, त्याच्यावर बोला, कुटुंबाचा संबंध काय? भान ठेवले पाहिजे, मानसिकता बदलली पाहिजे. या प्रकरणात तक्रार आली असती तर महिला आयोगाने थेट कारवाई केली असती. याआधी ते केले आहे. इथे तक्रार नव्हती, त्यामुळे काही निर्णय आम्ही घेतला नाही. नेत्यांनी भान ठेवावे. नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करावा.’’.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.‘लाडक्या बहिणींची ही फसवणूक नव्हे’‘‘लाडकी बहीण योजनेचे निकष काटेकोर तपासण्यात गैर काहीच नाही. ज्या महिला निकषांत बसणार नाहीत, त्या अपात्र होतील. दुर्बल घटकांसाठी ती योजना आहे. त्यांना शंभर टक्के न्याय मिळेल. ही लाडक्या बहिणींची फसवणूक नसून ज्या महिलांनी फसवून अर्ज भरले, त्यांना बाजूला करण्याची मोहीम आहे,’’ असे चाकणकर यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.