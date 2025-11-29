Sangli Politics : २० वर्षे मंत्रिपद, तरीही इस्लामपूरला विकास नाही; महायुती उमेदवारांसाठी सदाभाऊ खोतांचा जोरदार प्रचार

ईश्वरपूर : ‘‘नगरपालिकेची निवडणूक आली की ईश्वरपूरचे बारामती करणार, हे जयंत पाटील नेहमी सांगतात. मात्र गेल्या ३० वर्षांत त्यांनी ईश्वरपूरची बारामती न करता भानामती केली. २० वर्षांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांना एकही मोठा प्रोजेक्ट शहर व तालुक्यात आणता आला नाही. .त्यामुळे त्यांच्या भूलथापांना बळी न पडता महायुतीच्या उमेदवारांना विजयी करा,’’ असे आवाहन माजी मंत्री, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केले. येथील प्रभाग सात मध्ये भाजप मित्रपक्षांचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विश्वनाथ डांगे, नगरसेवक पदाचे उमेदवार आनंदराव पवार व वैष्णवी आजमाने यांच्या प्रचारार्थ आयोजित कोपरा सभेत ते बोलत होते. .Sangli Politics : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेची निवडणूक सज्ज! नियंत्रण कक्ष सुरू, ईव्हीएम तपासणीसह सर्व तयारी शंभर टक्के पूर्ण!.ते म्हणाले, ‘‘जयंत पाटील यांनी ३० वर्षांत कोणतीच मोठी संस्था उभी केली नाही. मंत्रिपदाच्या काळात कोणता मोठा प्रोजेक्ट शहर व तालुक्यासाठी आणला नाही. मला तीन वर्षे मंत्रिपद मिळाले, त्या काळात वाघवाडी येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील कृषी महाविद्यालय आणले. २० वर्षे मंत्रिपद असून त्यांनी ठोस विकास न करता वाया घालवली.’’.ते म्हणाले, ‘‘आता शहराचा विकास करणार आहे, असे म्हणतात. सरकार भाजप मित्रपक्षांचे आहे, हे विकासासाठी आभाळातून निधी आणणार आहेत काय? या प्रभागात त्यांना ईश्वरपूरमधला उमेदवार न मिळाल्याने वाळव्याचा उमेदवार आयात केला आहे. .Sangli Politics : “आटपाडीत भाजप-शिवसेनेची दमबाजी वाढली; संयुक्त आघाडीचाच विजय होणार - राजेंद्रअण्णा देशमुखांचा ठाम दावा!”.संकटाच्या काळात आजपर्यंत आनंदराव पवार तुमच्यासोबत राहिले आहेत. प्रत्येक अडीअडचणीला ते तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे असतात. त्यामुळे आयात उमेदवारापेक्षा आपल्या घरच्या उमेदवाराच्या पाठीशी मतपेटीच्या माध्यमातून भक्कमपणे उभे राहा.’’.सदाभाऊ म्हणाले, ‘‘जयंत पाटील यांच्या टोळीने अनेक जागांवर आरक्षणाची भीती दाखवली. मग हतबल झालेल्या संबंधितांकडून त्याच जागा मातीमोल दराने घेऊन परत कोट्यवधी रुपयांना विकल्या. याचा विचार करा.’’.आनंदराव पवार म्हणाले, ‘‘जयंत पाटलांनी मुख्य रस्त्याला सुद्धै एक रुपया दिला नाही. साखर कारखान्याला जाणारे रस्ते केले.’’ नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विश्वनाथ डांगे म्हणाले, ‘‘आमची नगरपालिकेत सत्ता आल्यावर दर तीन महिन्यांनी नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आमसभा घेतली जाईल.’’ यावेळी राहुल महाडिक, सनी खराडे यांची भाषणे झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.