Sangli Politics Jilha Bank : वाळव्याच्या गब्बरसिंगाने सावध राहावे, सदाभाऊ खोतांचा जयंत पाटलांना टोला; ‘अलीबाबाच्या गुहेत गोपीचंद पडळकररूपी वाघाची एन्ट्री’

Sangli District Bank Election : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा विजय झाल्यानंतर राजकीय प्रतिक्रियांना सुरुवात झाली आहे. आमदार सदाभाऊ खोत यांनी या विजयावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांना लक्ष्य केले. ‘अलीबाबाच्या गुहेत गोपीचंद पडळकररूपी वाघाची एन्ट्री झाली आहे. आता वाळव्याच्या गब्बरसिंगाने सावध राहावे,’ असा खोचक टोला खोत यांनी लगावला..सांगलीतील मिरज येथे बोलताना सदाभाऊ खोत यांनी जिल्हा बँकेच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘प्रस्थापितांच्या चिरेबंद वाड्याला गोपीचंद पडळकर यांच्या विजयाने तडा गेला आहे. वाळव्याच्या नेत्याने जिल्हा बँक अलीबाबाची गुहा बनवली होती. मात्र, या अलीबाबाच्या गुहेतील टोळीचा बंदोबस्त करण्यासाठी आमचा वाघ आला आहे. त्यामुळे वाळव्याच्या गब्बरसिंगाने सावध राहावे.’.गोपीचंद पडळकर यांच्या विजयामुळे जिल्हा बँकेच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सदाभाऊ खोत यांनी केलेल्या विधानातून जयंत पाटील यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे..Gopichand Padalkar Jayant Patil : सांगली जिल्हा बँकेत निवडूण येताच गोपीचंद पडळकरांची जयंत पाटलांवर खोचक टीका; 'टप्प्यात आणून करेक्ट कार्यक्रम'.गोपीचंद पडळकर यांच्या विजयाने चिरेबंद वाड्याला तडासदाभाऊ खोत यांनी पुढे म्हटले की, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पडळकर यांच्या विजयामुळे प्रस्थापितांच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळाले आहे. या विजयाच्या निमित्ताने त्यांनी जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा बँकेच्या कारभारावरही टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.