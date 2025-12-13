Sahyadri Express : कोल्हापूर–मुंबई प्रवासासाठी हक्काची गाडी हरवली; सह्याद्री एक्स्प्रेसच्या विस्तारावर रेल्वेची उदासीन भूमिका

मिरज : कोरोना काळात बंद केलेली कोल्हापूर-मुंबई (सह्याद्री) एक्स्प्रेस गेल्या दोन वर्षांपासून पुण्याच्या पुढे सरकत नसल्याने प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. रेल्वे प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद असलेल्या गाडीला अधिकाऱ्यांकडूनच खोडा घातल्याचा आरोप रेल्वे संघटना आणि प्रवाशांकडून होत आहे..पुणे आणि मुंबई येथे वेळोवेळी घेतलेल्या बैठकीत रेल्वेच्या पुणे व्यवस्थापक आणि मुंबई येथील महाव्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना गाडी मुंबईपर्यंत विस्तारित करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. .Sangli Wildlife Safety : कापरी परिसरातील बिबट्याच्या हालचालीमुळे वन्यजीव सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर; शिराळ्यात तातडीने उपचार केंद्र सुरू करण्याची मागणी जोर धरते!.मात्र, याला पुणे व मुंबई विभागाकडून कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. प्रत्येकवेळी वेगवेगळ्या तांत्रिक अडचणी दाखवून गाडीचे विस्तारीकरण प्रलंबित ठेवले आहे. मुंबईमध्ये गाडीला जागा नसेल, तर पनवेल दादर आणि ठाणे या स्थानकापर्यंत गाडी घ्यावी, अशी मागणी आहे..यापूर्वी कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतून मुंबईसाठी ‘सह्याद्री’, ‘कोयना’ आणि महालक्ष्मी एक्स्प्रेस या तीन गाड्या उपलब्ध होत्या, त्यामुळे प्रवाशांची सोय होत होती. सध्या कोल्हापूर येथून मुंबईसाठी ‘कोयना’ आणि ‘महालक्ष्मी’ या नियमित एक्स्प्रेस वगळता थेट गाडी उपलब्ध नाही..Sangli Eviction Drive : ३०-४० वर्षांपासून जगणाऱ्या भीमनगरवासीयांच्या आवाजात संताप; टिंबर एरिया कारवाईत केवळ दोनच झोपड्या हटवून पथकाला माघारी फिरावे लागले!.कोरोना काळात रेल्वेसेवा ठप्प झाली. या काळात विशेष रेल्वे वगळता अन्य गाड्या रद्द झाल्या. कोरोना काळ संपल्यानंतर अनेक रेल्वे गाड्या पूर्ववत करण्यात आल्या. मात्र, कोल्हापूर-सोलापूर एक्स्प्रेस गेल्या पाच वर्षांपासून बंदच आहे. पूर्वीच्या सह्याद्री एक्स्प्रेसच्या वेळेत सध्याची कोल्हापूर-पुणे विशेष गाडी धावत आहे. .ती मुंबईपर्यंत अथवा नवी मुंबई येथील पनवेल स्थानकापर्यंत सुरू केली जाऊ शकते. मात्र, सह्याद्री एक्स्प्रेसला मुंबईपर्यंत विस्तार न करण्याची भूमिका रेल्वे अधिकाऱ्यांची असल्याचा आरोप प्रवासी संघटनांनी केला आहे. ‘कोल्हापूर-पुणे सह्याद्री एक्स्प्रेस पनवेलपर्यंत करा’.पुणे रेल्वे सल्लागार समिती आणि मुंबई क्षेत्रीय रेल्वे सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी पुण्यापर्यंत धावणारी सह्याद्री एक्स्प्रेस पनवेलपर्यंत सोडण्याची मागणी केली आहे. पूर्वीच्या मागणीनुसार मुंबईतील ‘सीएसएमटी’ किंवा ठाणे, कल्याण अथवा दादर या स्थानकापर्यंत गाडीचा विस्तार केल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांना मुंबईसाठी हक्काची गाडी उपलब्ध होईल. .हे शक्य नसल्यास नवी मुंबईतील पनवेल स्थानकापर्यंत गाडी सोडण्याचे नियोजन करण्याची मागणी जोर धरत आहे. पुण्यापर्यंत धावणारी रेल्वे मुंबईसाठी सोयीस्कर आहे. मात्र, मुंबईमध्ये गाडीचा विस्तार रखडला आहे. पहिल्या टप्प्यात गाडी पनवेलपर्यंत घ्यावी. त्यानंतर पुढे कल्याण, ठाणेमार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्थानकापर्यंत विस्तार करावा.- सुकुमार पाटील, मिरज रेल्वे कृती समिती सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.