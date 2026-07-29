Sahyadri Tiger Reserve : 'सह्याद्री'च्या जंगलात वाघांचं नवं राज्य! 'बाजी-हिरकणी'सह 3 जोड्या एकत्र; लवकरच मिळणार 'गोड बातमी', पाहा चांदोलीतील लेटेस्ट अपडेट

शिराळा (सांगली) : ‘ताडोबा’-‘पेंच’मधून आणलेले वाघ आता ‘सह्याद्री’च्या घनदाट जंगलात, हिरव्यागार झाडीत आणि नद्यांच्या खोऱ्यांत उत्तमरीत्या रुळताना दिसत आहेत. जिल्ह्याचे वैभव असलेल्या ‘चांदोली-सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा’त दाखल झालेली वाघांची नवी फॅमिली या जंगलाला आपले घर मानू लागली आहे. इथल्या निसर्गाशी आणि वातावरणाशी जुळवून घेत ती पूर्णपणे स्थिरावत असल्याचे गेल्या सहा महिन्यांतील निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले (Chandoli National Park relocated tigresses) आहे. त्यामुळे आता या कुटुंबातून ‘गोड बातमी’ कधी मिळणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे..सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत २०२५-२६ या वर्षात राबविण्यात आलेल्या व्याघ्र पुनर्स्थापना कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा यशस्वी ठरला आहे. या प्रकल्पात एकूण आठ वाघांचे स्थलांतर करण्यात येणार असून, त्यापैकी तीन वाघिणींचे स्थलांतर यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. सध्या ‘सह्याद्री’च्या या निसर्गरम्य परिसरात सात वाघांचा वावर असून, त्यामध्ये चार नर आणि तीन मादींचा समावेश आहे..‘त्या’ सह्याद्रीच्या ‘राण्या’‘ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पा’तून (चंद्रपूर) आलेल्या ‘चंदा’ (टी-४) आणि ‘तारा’ (टी-५) या वाघिणींनी चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाला आपले घर बनविले आहे, तर ‘पेंच व्याघ्र प्रकल्पा’तून (नागपूर) आलेली ‘हिरकणी’ (टी-६) कोयना वन्यजीव अभयारण्यात स्थिरावली आहे..Common Indian Wolf Snake : डोकं चपटं अन् चमच्यासारखं... जगातील सर्वात लांब 'कवड्या' पुण्यात; दापोडीत आढळला 1 मीटर लांबीचा बिनविषारी साप.जंगलात प्रत्येक वाघाचे स्वतःचे एक निश्चित भ्रमणक्षेत्र (टेरिटरी) असते. विशेष म्हणजे, या तिन्ही वाघिणींनी आपापले साथीदार शोधले असून, जंगलात त्यांच्या जोड्यांचा मुक्त संचार सुरू झाला आहे. त्यामुळे आता वन अधिकाऱ्यांसह वन्यजीवप्रेमींनाही ‘गोड बातमी’ची प्रतीक्षा आहे. सध्या ‘सह्याद्री’च्या जंगलात ‘सेनापती-चंदा’,‘सुभेदार-तारा’ आणि ‘बाजी-हिरकणी’ या जोड्या आपापल्या क्षेत्रात एकत्र वावरताना दिसत आहेत. याशिवाय ‘शिलेदार’ हा नर वाघही ‘सह्याद्री’ची शान वाढवत आहे..पर्यटकांची वाढती गर्दीवाघांच्या आगमनामुळे सांगली जिल्ह्यातील ‘चांदोली राष्ट्रीय उद्याना’तील पर्यटनालाही मोठी चालना मिळाली आहे. यंदा तब्बल आठ ते दहा हजार पर्यटकांनी चांदोली सफारीचा आनंद घेतला असून, ही संख्या मागील वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. सफारीदरम्यान वाघ, बिबट्या, अस्वल, गवा, भेकर, हरिण आदी वन्यप्राण्यांचे दर्शन होत असल्याने पर्यटकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. येत्या काळात या पर्यटनातून स्थानिकांना थेट व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Kalsubai Harishchandragad Sanctuary : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! भंडारदरा, कळसूबाई अन् हरिश्चंद्रगडावर जाणाऱ्यांचा प्लॅन फसणार; 'या' कारणामुळे ट्रेकिंगवर बंदी.वाघांच्या शिकारीसाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात शंभरहून अधिक चितळे सोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे वाघ शिकारीसाठी मानववस्तीकडे वळणार नाहीत आणि मानव-वन्यजीव संघर्षही कमी होईल. यंदा वाघांच्या आगमनामुळे ‘चांदोली’तील पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.-ऋषिकेश पाटील, वनक्षेत्रपाल, चांदोली.शंभरहून अधिक चितळे सोडलीवाघांसाठी आवश्यक भक्ष्यसाखळी (प्रे-बेस) मजबूत करण्यासाठी वन विभागाने ‘सह्याद्री’त शंभरहून अधिक चितळे सोडली आहेत. त्यामुळे वाघांना जंगलातच पुरेसे भक्ष्य उपलब्ध होत असून, ते मानववस्तीकडे वळण्याची शक्यता कमी असल्याचे वन विभागाचे मत आहे. परिणामी मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यातही यश येत आहे..तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञानाची नजर‘सह्याद्री’च्या कुशीत वावरणाऱ्या या सर्व वाघांच्या हालचालींवर वन विभाग आणि ‘वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’चे तज्ज्ञ चोवीस तास लक्ष ठेवून आहेत. वाघांचे भ्रमण, शिकार आणि इतर हालचालींची नोंद घेण्यासाठी जंगलात ठिकठिकाणी आधुनिक कॅमेरा ट्रॅप बसविण्यात आले आहेत. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वन्यजीव संवर्धनासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.