Sahyadri Tiger Reserve : कात्रज ते सह्याद्री व्हाया ढेबेवाडी! वाघांच्या खाद्याची चिंता मिटली; 40 चितळांसह सांबरांचे रेस्क्यू ऑपरेशन फत्ते

तुरुकवाडी (कोल्हापूर) : सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील (Sahyadri Tiger Reserve) वाघांच्या खाद्यासाठी (भक्ष्यासाठी) तृणभक्षक प्राण्यांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पुण्यातील राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयातून (कात्रज) एकूण ४० वन्यप्राण्यांचे ढेबेवाडी वनपरिक्षेत्रातील झोळंबी व जानीचा आंबा परिसरात यशस्वीरीत्या स्थलांतर करण्यात आले..पाच ते सात एप्रिल या कालावधीत विशेष मोहीम राबविली. यामध्ये चितळ ३० (१७ नर आणि १३ मादी), सांबर १० (४ नर आणि ६ मादी) हे प्राणी पुणे ते झोळंबी अशा प्रवासात सुरक्षितपणे वाहनाद्वारे आणून त्यांना नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले..सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रात वाघांच्या संवर्धनासाठी पोषक वातावरण आवश्यक आहे. या भागात वाघांचे मुख्य खाद्य असलेल्या तृणभक्षक प्राण्यांची संख्या मर्यादित असल्याने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणानुसार हा उपक्रम राबविण्यात आला..स्थलांतर मोहिमेसाठी पुण्यातील रेसक्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट (बावधन) यांचे तांत्रिक व विशेष सहकार्य लाभले. झोळंबीचे वनपाल कशिलिंग बादरे, वनरक्षक बळवंत चक्रधर आणि वनसेवकांच्या पथकाने मोहीम फत्ते केली..व्याघ्र प्रकल्पातील जैवविविधता टिकविण्यासाठी आणि वाघांच्या वास्तव्यासाठी भक्ष्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे.-किरण माने, वनपरिक्षेत्र कार्यालय, ढेबेवाडी.